https://ria.ru/20240804/efimov-1963920802.html

Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент

Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент - РИА Новости, 04.08.2024

Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент

Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:07

2024-08-04T12:07

2024-08-04T12:07

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

василий нестеренко

рафик загрутдинов

мосгосстройнадзор

москва

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МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по армированию и бетонированию стен и перекрытия первого этажа объекта, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит 5 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко разместится по адресу: улица Бутырская, дом 1.Экспозиция галереи будет включать в себя коллекции живописных и графических работ художника Василия Нестеренко, их одновременно смогут осмотреть до 400 человек, следует из пресс-релиза. В нем уточняется, что в здании галереи предполагается организовать экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также зона приема и работы с посетителями."Работы по возведению картинной галереи за счет средств Адресной инвестиционной программы начались в этом году, строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы", – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что идея проекта четырехэтажной галереи принадлежит Нестеренко, а весь строительный цикл находится под надзором комитета. В частности, в рамках второй по счету выездной проверки с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз были выполнены лабораторно-инструментальные исследования, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , василий нестеренко, рафик загрутдинов, мосгосстройнадзор, москва