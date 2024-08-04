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Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент - РИА Новости, 04.08.2024
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12:07 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/efimov-1963920802.html
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент - РИА Новости, 04.08.2024
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент
Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:07
2024-08-04T12:07
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
василий нестеренко
рафик загрутдинов
мосгосстройнадзор
москва
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МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по армированию и бетонированию стен и перекрытия первого этажа объекта, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит 5 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко разместится по адресу: улица Бутырская, дом 1.Экспозиция галереи будет включать в себя коллекции живописных и графических работ художника Василия Нестеренко, их одновременно смогут осмотреть до 400 человек, следует из пресс-релиза. В нем уточняется, что в здании галереи предполагается организовать экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также зона приема и работы с посетителями."Работы по возведению картинной галереи за счет средств Адресной инвестиционной программы начались в этом году, строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы", – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что идея проекта четырехэтажной галереи принадлежит Нестеренко, а весь строительный цикл находится под надзором комитета. В частности, в рамках второй по счету выездной проверки с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз были выполнены лабораторно-инструментальные исследования, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , василий нестеренко, рафик загрутдинов, мосгосстройнадзор, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Василий Нестеренко, Рафик Загрутдинов, Мосгосстройнадзор, Москва
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент

Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по армированию и бетонированию стен и перекрытия первого этажа объекта, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит 5 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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В сообщении указывается, что Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко разместится по адресу: улица Бутырская, дом 1.
Экспозиция галереи будет включать в себя коллекции живописных и графических работ художника Василия Нестеренко, их одновременно смогут осмотреть до 400 человек, следует из пресс-релиза. В нем уточняется, что в здании галереи предполагается организовать экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также зона приема и работы с посетителями.
"Работы по возведению картинной галереи за счет средств Адресной инвестиционной программы начались в этом году, строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы", – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что идея проекта четырехэтажной галереи принадлежит Нестеренко, а весь строительный цикл находится под надзором комитета. В частности, в рамках второй по счету выездной проверки с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз были выполнены лабораторно-инструментальные исследования, подчеркнул он.
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Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Василий НестеренкоРафик ЗагрутдиновМосгосстройнадзорМосква
 
 
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