https://ria.ru/20240804/efimov-1963920802.html
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент - РИА Новости, 04.08.2024
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент
Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:07
2024-08-04T12:07
2024-08-04T12:07
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
василий нестеренко
рафик загрутдинов
мосгосстройнадзор
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_baf1d7722c4a698f834ccb3fb3d13344.jpg
МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по армированию и бетонированию стен и перекрытия первого этажа объекта, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит 5 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко разместится по адресу: улица Бутырская, дом 1.Экспозиция галереи будет включать в себя коллекции живописных и графических работ художника Василия Нестеренко, их одновременно смогут осмотреть до 400 человек, следует из пресс-релиза. В нем уточняется, что в здании галереи предполагается организовать экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также зона приема и работы с посетителями."Работы по возведению картинной галереи за счет средств Адресной инвестиционной программы начались в этом году, строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы", – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что идея проекта четырехэтажной галереи принадлежит Нестеренко, а весь строительный цикл находится под надзором комитета. В частности, в рамках второй по счету выездной проверки с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз были выполнены лабораторно-инструментальные исследования, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240802/kontrol-1963698615.html
https://ria.ru/20240802/blagoustroystvo-1963441728.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952078020_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_ca47daab185be28acb9b24477cd0c841.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , василий нестеренко, рафик загрутдинов, мосгосстройнадзор, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Василий Нестеренко, Рафик Загрутдинов, Мосгосстройнадзор, Москва
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент
Ефимов: для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент
МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Специалисты завершили устройство фундаментной плиты и подземной части строящегося здания картинной галереи Василия Нестеренко, сейчас они выполняют работы по армированию и бетонированию стен и перекрытия первого этажа объекта, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит 5 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко разместится по адресу: улица Бутырская, дом 1.
Экспозиция галереи будет включать в себя коллекции живописных и графических работ художника Василия Нестеренко, их одновременно смогут осмотреть до 400 человек, следует из пресс-релиза. В нем уточняется, что в здании галереи предполагается организовать экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также зона приема и работы с посетителями.
"Работы по возведению картинной галереи за счет средств Адресной инвестиционной программы начались в этом году, строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы", – отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов
.
Председатель Мосгосстройнадзора
Антон Слободчиков сообщил, что идея проекта четырехэтажной галереи принадлежит Нестеренко, а весь строительный цикл находится под надзором комитета. В частности, в рамках второй по счету выездной проверки с участием сотрудников подведомственного Центра экспертиз были выполнены лабораторно-инструментальные исследования, подчеркнул он.