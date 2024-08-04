Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Два неэффективно используемых участка суммарной площадью 1,02 гектара в московском ЮЗАО ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Два участка в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить жилье для целей программы реновации и других нужд города", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
"Два участка в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить жилье для целей программы реновации и других нужд города", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Он отметил, что в проект будет вложено более трех миллиардов рублей. Кроме того, планируется создание более 70 рабочих мест.
Сами участки располагаются между улицей Вавилова и Ленинским проспектом.
Сами участки располагаются между улицей Вавилова и Ленинским проспектом.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по проекту будет построено более 18,7 тысячи "квадратов" жилья по реновации и общественно-деловые объекты.