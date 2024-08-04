https://ria.ru/20240804/efimov-1963920576.html

Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы

Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.08.2024

Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы

Два неэффективно используемых участка суммарной площадью 1,02 гектара в московском ЮЗАО ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:06

2024-08-04T13:06

2024-08-04T14:31

гагаринский район

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Два неэффективно используемых участка суммарной площадью 1,02 гектара в московском ЮЗАО ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Два участка в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить жилье для целей программы реновации и других нужд города", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он отметил, что в проект будет вложено более трех миллиардов рублей. Кроме того, планируется создание более 70 рабочих мест.Сами участки располагаются между улицей Вавилова и Ленинским проспектом.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по проекту будет построено более 18,7 тысячи "квадратов" жилья по реновации и общественно-деловые объекты.

https://ria.ru/20240803/efimov-1963796880.html

гагаринский район

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