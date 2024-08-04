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Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.08.2024
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13:06 04.08.2024 (обновлено: 14:31 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/efimov-1963920576.html
Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы
Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.08.2024
Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы
Два неэффективно используемых участка суммарной площадью 1,02 гектара в московском ЮЗАО ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:06
2024-08-04T14:31
гагаринский район
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Два неэффективно используемых участка суммарной площадью 1,02 гектара в московском ЮЗАО ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Два участка в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить жилье для целей программы реновации и других нужд города", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он отметил, что в проект будет вложено более трех миллиардов рублей. Кроме того, планируется создание более 70 рабочих мест.Сами участки располагаются между улицей Вавилова и Ленинским проспектом.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по проекту будет построено более 18,7 тысячи "квадратов" жилья по реновации и общественно-деловые объекты.
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гагаринский район, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Гагаринский район, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: комплексное развитие ждет 1,02 гектара земли на юго-западе Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 августа - РИА Новости. Два неэффективно используемых участка суммарной площадью 1,02 гектара в московском ЮЗАО ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Два участка в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить жилье для целей программы реновации и других нужд города", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Он отметил, что в проект будет вложено более трех миллиардов рублей. Кроме того, планируется создание более 70 рабочих мест.

Сами участки располагаются между улицей Вавилова и Ленинским проспектом.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, по проекту будет построено более 18,7 тысячи "квадратов" жилья по реновации и общественно-деловые объекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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3 августа, 12:06
 
Гагаринский районМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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