https://ria.ru/20240804/donetsk-1963981538.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:45

2024-08-04T13:45

2024-08-04T13:45

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, во время обстрела Петровского района по улице Невельской осколочное ранение получила женщина 1959 года рождения", - написал глава Донецка.Ранее мэр Горловки мэр города Иван Приходько сообщал, что мирная жительница Дзержинского района пострадала при обстреле со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240804/ataka-1963959225.html

донецк

горловка

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донецк, горловка, вооруженные силы украины