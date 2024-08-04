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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:45
2024-08-04T13:45
2024-08-04T13:45
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, во время обстрела Петровского района по улице Невельской осколочное ранение получила женщина 1959 года рождения", - написал глава Донецка.Ранее мэр Горловки мэр города Иван Приходько сообщал, что мирная жительница Дзержинского района пострадала при обстреле со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240804/ataka-1963959225.html
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донецк, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Кулемзин: женщина пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка