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На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха - РИА Новости, 04.08.2024
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха
Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика, который утонул в бассейне на территории базы отдыха в станице Лабинского района Краснодарского края, РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:55
2024-08-04T16:55
2024-08-04T16:55
происшествия
лабинский район
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика, который утонул в бассейне на территории базы отдыха в станице Лабинского района Краснодарского края, сообщили в СУ СКР региона. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги ненадлежащего качества на одной из баз отдыха, расположенных в станице Упорной, в результате которой погиб ребенок (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в субботу вечером мальчик утонул в бассейне на территории базы отдыха в Лабинском районе. Уточняется, что бассейн не был предназначен для купания детей, там отсутствовали спасатели, осуществлявшие контроль за его посещением. Следователи проверят качество услуг, оказываемых потребителям на базе отдыха, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20240730/deti-1963027935.html
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происшествия, лабинский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Лабинский район, Краснодарский край, Россия
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха
СК: на Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха