https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html

На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха

На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха - РИА Новости, 04.08.2024

На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха

Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика, который утонул в бассейне на территории базы отдыха в станице Лабинского района Краснодарского края, РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:55

2024-08-04T16:55

2024-08-04T16:55

происшествия

лабинский район

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика, который утонул в бассейне на территории базы отдыха в станице Лабинского района Краснодарского края, сообщили в СУ СКР региона. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги ненадлежащего качества на одной из баз отдыха, расположенных в станице Упорной, в результате которой погиб ребенок (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в субботу вечером мальчик утонул в бассейне на территории базы отдыха в Лабинском районе. Уточняется, что бассейн не был предназначен для купания детей, там отсутствовали спасатели, осуществлявшие контроль за его посещением. Следователи проверят качество услуг, оказываемых потребителям на базе отдыха, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240730/deti-1963027935.html

https://ria.ru/20240722/perm-1961246489.html

лабинский район

краснодарский край

россия

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происшествия, лабинский район, краснодарский край, россия