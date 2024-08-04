Рейтинг@Mail.ru
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха - РИА Новости, 04.08.2024
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха
Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика, который утонул в бассейне на территории базы отдыха в станице Лабинского района Краснодарского края, РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:55
2024-08-04T16:55
происшествия
лабинский район
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика, который утонул в бассейне на территории базы отдыха в станице Лабинского района Краснодарского края, сообщили в СУ СКР региона. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги ненадлежащего качества на одной из баз отдыха, расположенных в станице Упорной, в результате которой погиб ребенок (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в субботу вечером мальчик утонул в бассейне на территории базы отдыха в Лабинском районе. Уточняется, что бассейн не был предназначен для купания детей, там отсутствовали спасатели, осуществлявшие контроль за его посещением. Следователи проверят качество услуг, оказываемых потребителям на базе отдыха, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20240730/deti-1963027935.html
https://ria.ru/20240722/perm-1961246489.html
лабинский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лабинский район, краснодарский край, россия
Происшествия, Лабинский район, Краснодарский край, Россия
На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха

СК: на Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели мальчика, который утонул в бассейне на территории базы отдыха в станице Лабинского района Краснодарского края, сообщили в СУ СКР региона.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги ненадлежащего качества на одной из баз отдыха, расположенных в станице Упорной, в результате которой погиб ребенок (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
На месте ДТП в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В КБР несовершеннолетний на автомобиле насмерть сбил ребенка
30 июля, 20:50
По версии следствия, в субботу вечером мальчик утонул в бассейне на территории базы отдыха в Лабинском районе. Уточняется, что бассейн не был предназначен для купания детей, там отсутствовали спасатели, осуществлявшие контроль за его посещением.
Следователи проверят качество услуг, оказываемых потребителям на базе отдыха, добавляют в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Перми будут судить тренера спортшколы, по вине которого погиб ребенок
22 июля, 15:38
 
ПроисшествияЛабинский районКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала