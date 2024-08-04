https://ria.ru/20240804/dagestan-1963982061.html

В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки

В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки - РИА Новости, 04.08.2024

В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки

В Дагестане арестован владелец квест-парка, где погибли две девушки, сообщает региональный СУ СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:49

2024-08-04T13:49

2024-08-04T13:49

происшествия

махачкала

пожар в квест-парке в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. В Дагестане арестован владелец квест-парка, где погибли две девушки, сообщает региональный СУ СК России в Telegram-канале.Ранее источник в следственных органах сообщал РИА Новости, что владельцем заведения является КВНщик Гусейн Ибрагимов. "В отношении владельца развлекательного заведения, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает пресс-служба. Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 21 сентября. Ранее также были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.

https://ria.ru/20240727/kvest-1962243274.html

https://ria.ru/20240718/sud-1960570284.html

махачкала

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происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале