https://ria.ru/20240804/dagestan-1963982061.html
В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки
В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки - РИА Новости, 04.08.2024
В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки
В Дагестане арестован владелец квест-парка, где погибли две девушки, сообщает региональный СУ СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:49
2024-08-04T13:49
2024-08-04T13:49
происшествия
махачкала
пожар в квест-парке в махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961250030_2:0:1394:783_1920x0_80_0_0_c8156940e632517e04914b406853ff3c.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. В Дагестане арестован владелец квест-парка, где погибли две девушки, сообщает региональный СУ СК России в Telegram-канале.Ранее источник в следственных органах сообщал РИА Новости, что владельцем заведения является КВНщик Гусейн Ибрагимов. "В отношении владельца развлекательного заведения, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает пресс-служба. Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 21 сентября. Ранее также были задержаны аниматор и оператор развлекательного заведения, по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.
https://ria.ru/20240727/kvest-1962243274.html
https://ria.ru/20240718/sud-1960570284.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961250030_176:0:1220:783_1920x0_80_0_0_9c27ac65b5edc8a887da381be7757254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Пожар в квест-парке в Махачкале
В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки
В Дагестане арестовали настоящего владельца квест-парка, где погибли две девушки