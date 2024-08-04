https://ria.ru/20240804/chs-1963994258.html

На всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах регионального характера

На всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах регионального характера - РИА Новости, 04.08.2024

На всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах регионального характера

Режим ЧС в лесах регионального характера введён на всей территории Тувы из-за продолжающейся жаркой и сухой погоды, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:55

2024-08-04T15:55

2024-08-04T15:55

происшествия

владислав ховалыг

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Режим ЧС в лесах регионального характера введён на всей территории Тувы из-за продолжающейся жаркой и сухой погоды, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. "Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы. Из-за продолжительной жаркой сухой погоды непростая обстановка сложилась на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов", - написал он в своём Telegram-канале. Глава республики отметил, что за минувшие сутки ликвидировано четыре пожара, ещё один локализован, действуют 23 возгорания, их общая площадь не превышает 2 тысяч гектаров. На некоторых территориях прошли сильные дожди. "Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Тувы координирует всю работу. Тесно взаимодействуют силы, средства минлесхоза и муниципалитетов. Запросили помощь у соседних регионов. В Туву готовы прибыть лесопожарные из Хакасии и Омска", - добавил Ховалыг.

https://ria.ru/20240727/jakutija-1962327063.html

https://ria.ru/20240804/selo-1963936293.html

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происшествия, владислав ховалыг, наводнения в россии — 2024