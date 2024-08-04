https://ria.ru/20240804/chs-1963935474.html

В Невельском районе Сахалина объявили режим ЧС

В Невельском районе Сахалина объявили режим ЧС - РИА Новости, 04.08.2024

В Невельском районе Сахалина объявили режим ЧС

Режим ЧС объявлен в Невельском районе Сахалина из-за схода селей, сообщил глава муниципального образования Алексей Шабельник. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T05:51

2024-08-04T05:51

2024-08-04T11:19

происшествия

невельский район

невельск

сахалин

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 авг – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в Невельском районе Сахалина из-за схода селей, сообщил глава муниципального образования Алексей Шабельник. "В Невельском районе с субботы зарегистрирован сход более 20 селей, в том числе более 10 – в самом Невельске. От схода грязекаменных масс пострадал один частный дом, все жители эвакуированы, одному мужчине была оказана медицинская помощь", – рассказал руководитель района в Telegram-канале. Кроме того, по словам мэра, в муниципалитете подтоплено более 70 домов, из 10 из них люди эвакуированы. Из-за обильных дождей и оползней, вызванных прохождением очередного циклона, закрыт проезд по нескольким улицам Невельска, а также участок железной дороги между райцентром и Холмском. "В настоящее время все экстренные службы района работают круглосуточно. На месте работают специалисты, расчищают дворы и подъезды", - отметил собеседник агентства. Ход ликвидации последствий циклона в Невельском районе находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона. В пресс-службе правительства региона сообщили, что по результатам заседания КЧС в Невельском районе принято решение в воскресенье составить полный перечень домов и очередность, где будет произведена расчистка дежурных проездов. В пяти домах к этой работе уже приступили. "Полноценная уборка последствий циклона начнется через несколько дней, когда грунт просохнет. С понедельника начнет работать комиссия по оценке ущерба. После завершения работы комиссии будет организована выплата компенсаций", - отмечается в сообщении. В работе задействованы резервы областной противопожарной службы для откачки воды из подвалов и борьбы с подтоплениями, а после оценки ущерба из областного резерва будут направлены дополнительные ресурсы для просушки домов.

https://ria.ru/20240804/chs-1963935382.html

https://ria.ru/20240804/zemletryasenie-1963935242.html

https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963933253.html

невельский район

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сахалин

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происшествия, невельский район, невельск, сахалин, валерий лимаренко, россия