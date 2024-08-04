https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963933253.html

В Бурятии с помощью беспилотника оценят паводковую ситуацию

В Бурятии с помощью беспилотника оценят паводковую ситуацию - РИА Новости, 04.08.2024

В Бурятии с помощью беспилотника оценят паводковую ситуацию

Спасатели с помощью беспилотной авиационной системы оценят паводковую ситуацию в Мухоршибирском районе Бурятии, где произошел перелив дамбы на Хонхолойском... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T04:40

2024-08-04T04:40

2024-08-04T04:40

происшествия

мухоршибирский район

тарбагатайский район

заиграевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Спасатели с помощью беспилотной авиационной системы оценят паводковую ситуацию в Мухоршибирском районе Бурятии, где произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище, сообщил региональный главк МЧС. "Для проведения воздушной разведки с целью оценки обстановки с помощью беспилотной авиационной системы, проведения спасательных и других неотложных работ в Мухоршибирский район выехали спасатели МЧС России", - говорится в сообщении. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.

https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963933068.html

https://ria.ru/20240804/most-1963932313.html

мухоршибирский район

тарбагатайский район

заиграевский район

россия

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происшествия, мухоршибирский район, тарбагатайский район, заиграевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия