В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления
В Бурятии из затопленных населенных пунктов эвакуировали более ста человек
УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. В Бурятии более 100 человек эвакуированы из попавших под затопление населенных пунктов, сообщили в прокуратуре республики.
"Органы прокуратуры республики осуществляют контроль за соблюдением прав граждан, эвакуированных из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. Из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более 100 жителей, которые размещены во временных пунктах пребывания. Прокуратура проверит условия проживания в помещениях, предназначенных для этих целей, обеспечения граждан необходимой помощью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надзорное ведомство проверит условия проживания в ПВР, обеспечения граждан необходимой помощью, также будет дана оценка полноте принимаемых мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременности проведения аварийно-спасательных работ и другим вопросам.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.
В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота.
В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.
В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
2 августа, 08:15