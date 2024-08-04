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В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления - РИА Новости, 04.08.2024
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04:19 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963931989.html
В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления
В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления - РИА Новости, 04.08.2024
В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления
В Бурятии более 100 человек эвакуированы из попавших под затопление населенных пунктов, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T04:19
2024-08-04T04:19
происшествия
мухоршибирский район
тарбагатайский район
заиграевский район
наводнения в россии — 2024
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. В Бурятии более 100 человек эвакуированы из попавших под затопление населенных пунктов, сообщили в прокуратуре республики. "Органы прокуратуры республики осуществляют контроль за соблюдением прав граждан, эвакуированных из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. Из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более 100 жителей, которые размещены во временных пунктах пребывания. Прокуратура проверит условия проживания в помещениях, предназначенных для этих целей, обеспечения граждан необходимой помощью", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство проверит условия проживания в ПВР, обеспечения граждан необходимой помощью, также будет дана оценка полноте принимаемых мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременности проведения аварийно-спасательных работ и другим вопросам. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.
https://ria.ru/20240803/zabajkale-1963874999.html
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мухоршибирский район
тарбагатайский район
заиграевский район
республика бурятия
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происшествия, мухоршибирский район, тарбагатайский район, заиграевский район, наводнения в россии — 2024, республика бурятия
Происшествия, Мухоршибирский район, Тарбагатайский район, Заиграевский район, Наводнения в России — 2024, Республика Бурятия
В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления

В Бурятии из затопленных населенных пунктов эвакуировали более ста человек

© Фото : пресс-служба главы Республики БурятияСпецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии
Спецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Бурятия
Спецтехника в Мухоршибирском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. В Бурятии более 100 человек эвакуированы из попавших под затопление населенных пунктов, сообщили в прокуратуре республики.
"Органы прокуратуры республики осуществляют контроль за соблюдением прав граждан, эвакуированных из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. Из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более 100 жителей, которые размещены во временных пунктах пребывания. Прокуратура проверит условия проживания в помещениях, предназначенных для этих целей, обеспечения граждан необходимой помощью", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что надзорное ведомство проверит условия проживания в ПВР, обеспечения граждан необходимой помощью, также будет дана оценка полноте принимаемых мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременности проведения аварийно-спасательных работ и другим вопросам.
В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.
В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота.
В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.
В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.
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ПроисшествияМухоршибирский районТарбагатайский районЗаиграевский районНаводнения в России — 2024Республика Бурятия
 
 
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