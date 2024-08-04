https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963931989.html

В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления

В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления - РИА Новости, 04.08.2024

В Бурятии более ста человек эвакуировали из зон затопления

В Бурятии более 100 человек эвакуированы из попавших под затопление населенных пунктов, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T04:19

2024-08-04T04:19

2024-08-04T04:19

происшествия

мухоршибирский район

тарбагатайский район

заиграевский район

наводнения в россии — 2024

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. В Бурятии более 100 человек эвакуированы из попавших под затопление населенных пунктов, сообщили в прокуратуре республики. "Органы прокуратуры республики осуществляют контроль за соблюдением прав граждан, эвакуированных из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. Из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более 100 жителей, которые размещены во временных пунктах пребывания. Прокуратура проверит условия проживания в помещениях, предназначенных для этих целей, обеспечения граждан необходимой помощью", - говорится в сообщении. Отмечается, что надзорное ведомство проверит условия проживания в ПВР, обеспечения граждан необходимой помощью, также будет дана оценка полноте принимаемых мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременности проведения аварийно-спасательных работ и другим вопросам. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.

https://ria.ru/20240803/zabajkale-1963874999.html

https://ria.ru/20240802/sahalin-1963594017.html

мухоршибирский район

тарбагатайский район

заиграевский район

республика бурятия

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происшествия, мухоршибирский район, тарбагатайский район, заиграевский район, наводнения в россии — 2024, республика бурятия