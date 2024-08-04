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Британия выделит до 38 миллионов долларов на охрану мечетей из-за протестов - РИА Новости, 04.08.2024
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21:12 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/britaniya-1964033015.html
Британия выделит до 38 миллионов долларов на охрану мечетей из-за протестов
Британия выделит до 38 миллионов долларов на охрану мечетей из-за протестов - РИА Новости, 04.08.2024
Британия выделит до 38 миллионов долларов на охрану мечетей из-за протестов
Власти Великобритании выделят помощь в размере почти 38 миллионов долларов для защиты мечетей на фоне массовых протестов, сообщила министр внутренних дел Иветт... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T21:12
2024-08-04T21:12
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Великобритании выделят помощь в размере почти 38 миллионов долларов для защиты мечетей на фоне массовых протестов, сообщила министр внутренних дел Иветт Купер. В заявлении министра, опубликованном на сайте МВД страны, отмечается, что мечети, которые находятся под большой угрозой нападений, смогут получить дополнительную охрану. "Это заявление будет основано на существующей "Схеме по обеспечению безопасности мечетей", в рамках которой в этом году будет выделено до 29,4 миллионов фунтов (около 38 миллионов долларов - ред.) для финансирования безопасности в мечетях и мусульманских религиозных школах", - говорится в заявлении. Согласно заявлению, в соответствии с действующим новым процессом, полиция, местные власти и мечети могут запросить "быстрое развертывание сил безопасности". В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о том, что в связи с беспорядками по всей стране были задержаны более 90 человек. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240804/protesty-1964007632.html
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великобритания, лондон, в мире
Великобритания, Лондон, В мире
Британия выделит до 38 миллионов долларов на охрану мечетей из-за протестов

МВД Британии: власти выделят до $38 млн на охрану мечетей из-за протестов

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Великобритании выделят помощь в размере почти 38 миллионов долларов для защиты мечетей на фоне массовых протестов, сообщила министр внутренних дел Иветт Купер.
В заявлении министра, опубликованном на сайте МВД страны, отмечается, что мечети, которые находятся под большой угрозой нападений, смогут получить дополнительную охрану.
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"Это заявление будет основано на существующей "Схеме по обеспечению безопасности мечетей", в рамках которой в этом году будет выделено до 29,4 миллионов фунтов (около 38 миллионов долларов - ред.) для финансирования безопасности в мечетях и мусульманских религиозных школах", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в соответствии с действующим новым процессом, полиция, местные власти и мечети могут запросить "быстрое развертывание сил безопасности".
В субботу телеканал ITV сообщал о начале протестных акций с участием сотен людей в нескольких городах Великобритании, в том числе в Манчестере, Лидсе, Белфасте и других городах. В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о том, что в связи с беспорядками по всей стране были задержаны более 90 человек.
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Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
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