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СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху - РИА Новости, 04.08.2024
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09:47 04.08.2024 (обновлено: 17:33 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/bayden-1963948353.html
СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху
СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху - РИА Новости, 04.08.2024
СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху
Президент США Джо Байден использовал недипломатичный язык во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:47
2024-08-04T17:33
в мире
израиль
джо байден
биньямин нетаньяху
сша
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал недипломатичный язык во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel. "Байден призвал Нетаньяху во время их телефонного разговора в четверг "перестать вешать ему лапшу на уши", — говорится в публикации. Издание отмечает, ссылаясь на сообщение телеканала 12 News, что вспышка гнева произошла после того, как премьер сообщил главе Белого дома о подвижках в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках. Позавчера координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США полагают, что даже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение смогут достигнуть сделки о прекращении огня.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, США
СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху

Times of Israel: Байден призвал Нетаньяху перестать его дезинформировать

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал недипломатичный язык во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

"Байден призвал Нетаньяху во время их телефонного разговора в четверг "перестать вешать ему лапшу на уши", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, ссылаясь на сообщение телеканала 12 News, что вспышка гнева произошла после того, как премьер сообщил главе Белого дома о подвижках в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках.

Позавчера координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США полагают, что даже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение смогут достигнуть сделки о прекращении огня.

В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.

Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильДжо БайденБиньямин НетаньяхуСША
 
 
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