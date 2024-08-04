СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху
Times of Israel: Байден призвал Нетаньяху перестать его дезинформировать
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал недипломатичный язык во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.
"Байден призвал Нетаньяху во время их телефонного разговора в четверг "перестать вешать ему лапшу на уши", — говорится в публикации.
"Байден призвал Нетаньяху во время их телефонного разговора в четверг "перестать вешать ему лапшу на уши", — говорится в публикации.
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
Издание отмечает, ссылаясь на сообщение телеканала 12 News, что вспышка гнева произошла после того, как премьер сообщил главе Белого дома о подвижках в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках.
Позавчера координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США полагают, что даже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение смогут достигнуть сделки о прекращении огня.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Позавчера координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США полагают, что даже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение смогут достигнуть сделки о прекращении огня.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.