https://ria.ru/20240804/bayden-1963948353.html

СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху

СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху - РИА Новости, 04.08.2024

СМИ узнали о неожиданной просьбе Байдена к Нетаньяху

Президент США Джо Байден использовал недипломатичный язык во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T09:47

2024-08-04T09:47

2024-08-04T17:33

в мире

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джо байден

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал недипломатичный язык во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Times of Israel. "Байден призвал Нетаньяху во время их телефонного разговора в четверг "перестать вешать ему лапшу на уши", — говорится в публикации. Издание отмечает, ссылаясь на сообщение телеканала 12 News, что вспышка гнева произошла после того, как премьер сообщил главе Белого дома о подвижках в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках. Позавчера координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США полагают, что даже после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Израиль и палестинское движение смогут достигнуть сделки о прекращении огня.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, сша