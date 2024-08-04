https://ria.ru/20240804/ataki-1963985124.html

ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные

ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные - РИА Новости, 04.08.2024

ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные

Средства ПВО за выходные дни отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:14

2024-08-04T14:14

2024-08-04T14:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за выходные дни отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Выходные в Запорожской области не прошли без преступных атак противника на наши мирные города и села... Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - написал он в Telegram–канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

энергодар

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запорожская область, энергодар, евгений балицкий, служба безопасности украины