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ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные - РИА Новости, 04.08.2024
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные
Средства ПВО за выходные дни отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:14
2024-08-04T14:14
2024-08-04T14:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за выходные дни отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Выходные в Запорожской области не прошли без преступных атак противника на наши мирные города и села... Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - написал он в Telegram–канале.
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запорожская область, энергодар, евгений балицкий, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Служба безопасности Украины
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные
Балицкий: ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные