Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 04.08.2024 (обновлено: 14:41 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/ataki-1963985124.html
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные - РИА Новости, 04.08.2024
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные
Средства ПВО за выходные дни отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:14
2024-08-04T14:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за выходные дни отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Выходные в Запорожской области не прошли без преступных атак противника на наши мирные города и села... Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - написал он в Telegram–канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, энергодар, евгений балицкий, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Служба безопасности Украины
ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные

Балицкий: ПВО отразила более 40 атак украинских войск на Энергодар за выходные

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Средства ПВО за выходные дни отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Выходные в Запорожской области не прошли без преступных атак противника на наши мирные города и села... Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - написал он в Telegram–канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала