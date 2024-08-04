https://ria.ru/20240804/ataka-1963989107.html

Водитель легкового автомобиля получил ранение при атаке БПЛА под Белгородом

Водитель легкового автомобиля получил ранение при атаке БПЛА под Белгородом - РИА Новости, 04.08.2024

Водитель легкового автомобиля получил ранение при атаке БПЛА под Белгородом

Водитель легкового автомобиля получил ранение при ударе дроном ВСУ в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:57

2024-08-04T14:57

2024-08-04T15:06

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля получил ранение при ударе дроном ВСУ в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Инцидент произошел на участке автодороги Ясные Зори - Октябрьский. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.Он уточнил, что у мужчины закрытый перелом ноги, после наложения гипса он отпущен домой.

https://ria.ru/20240725/germaniya-1961858288.html

белгородский район

белгород

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белгородский район, белгород, вооруженные силы украины