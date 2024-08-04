https://ria.ru/20240804/arest-1963990247.html
Суд арестовал бывшего министра экологии Оренбургской области Самбурского
Суд арестовал бывшего министра экологии Оренбургской области Самбурского - РИА Новости, 04.08.2024
Суд арестовал бывшего министра экологии Оренбургской области Самбурского
Ленинский суд Оренбурга арестовал на два месяца экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки, сообщает суд. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:13
2024-08-04T15:13
2024-08-04T15:23
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УФА, 4 авг - РИА Новости. Ленинский суд Оренбурга арестовал на два месяца экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки, сообщает суд."Постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября отношении Самбурского А.М., занимавшего должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) ",- говорится в сообщении суда.Отмечается, что Самбурский просил суд избрать в его отношении домашний арест, но ему отказали. Постановление суда не вступило в законную силу.Самбурский был освобожден от должности с 1 июля. Правительство области поясняло, что увольнение чиновника связано с низким темпом решения задач, поставленных перед министерством.
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происшествия, оренбургская область, оренбург, россия
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Россия
Суд арестовал бывшего министра экологии Оренбургской области Самбурского
Экс-министра экологии Оренбургской области Самбурского арестовали на 2 месяца