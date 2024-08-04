Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины
МИД Буркина-Фасо призвал мир дать оценку поддержке Киевом терроризма
© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. МИД Буркина-Фасо призвал мировое сообщество дать оценку поддержки Украиной терроризма, пишет издание Burkina24.
"Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что он был совершен украинским посольством в Дакаре", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что украинские власти поддерживают терроризм в то время, когда мир единодушен в необходимости бороться с этим злом.
Накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали.
На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
Накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали.
На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.