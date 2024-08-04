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Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины - РИА Новости, 04.08.2024
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09:17 04.08.2024 (обновлено: 15:03 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html
Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины
Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины - РИА Новости, 04.08.2024
Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины
МИД Буркина-Фасо призвал мировое сообщество дать оценку поддержки Украиной терроризма, пишет издание Burkina24. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:17
2024-08-04T15:03
в мире
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. МИД Буркина-Фасо призвал мировое сообщество дать оценку поддержки Украиной терроризма, пишет издание Burkina24."Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что он был совершен украинским посольством в Дакаре", — говорится в публикации. В ведомстве добавили, что украинские власти поддерживают терроризм в то время, когда мир единодушен в необходимости бороться с этим злом.Накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали. На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20240801/mali-1963563884.html
https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html
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в мире, украина, мали, буркина-фасо
В мире, Украина, Мали, Буркина-Фасо
Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины

МИД Буркина-Фасо призвал мир дать оценку поддержке Киевом терроризма

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. МИД Буркина-Фасо призвал мировое сообщество дать оценку поддержки Украиной терроризма, пишет издание Burkina24.
"Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что он был совершен украинским посольством в Дакаре", — говорится в публикации.
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1 августа, 23:16
В ведомстве добавили, что украинские власти поддерживают терроризм в то время, когда мир единодушен в необходимости бороться с этим злом.

Накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали.

На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
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