https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html

Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины

Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины - РИА Новости, 04.08.2024

Буркина-Фасо обратилась к миру с требованием из-за Украины

МИД Буркина-Фасо призвал мировое сообщество дать оценку поддержки Украиной терроризма, пишет издание Burkina24. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T09:17

2024-08-04T09:17

2024-08-04T15:03

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. МИД Буркина-Фасо призвал мировое сообщество дать оценку поддержки Украиной терроризма, пишет издание Burkina24."Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что он был совершен украинским посольством в Дакаре", — говорится в публикации. В ведомстве добавили, что украинские власти поддерживают терроризм в то время, когда мир единодушен в необходимости бороться с этим злом.Накануне МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов на севере Мали. На этой неделе группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вместе с малийскими военными вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери, включая командира штурмового отряда. При этом, как сообщало сенегальское издание Senenews, власти Мали и Мавритании расследуют факты подготовки террористов на мавританской территории украинскими инструкторами. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, а Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20240801/mali-1963563884.html

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в мире, украина, мали, буркина-фасо