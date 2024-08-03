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"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963912617.html
"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России
"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России - РИА Новости, 03.08.2024
"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России
Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию пользователей социальной сети X, заявив, что Украине нужно дальнобойное оружие для ударов по промышленным и... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:14
2024-08-03T22:14
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
киев
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию пользователей социальной сети X, заявив, что Украине нужно дальнобойное оружие для ударов по промышленным и логистическим объектам России."Путин надерет тебе задницу", — написал Anjn Moose."Надеюсь, ты проиграешь", — заявил The Hero."Юморист не может найти свой театр", — сыронизировал Crypto Bonet."Ты не можешь победить Россию", — констатировала Valentina Gomez."Это нужно было остановить еще вчера", — возмутился Matt Deaton.Ранее представитель Госдепартамента заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по стране — Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния — это чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html
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украина, владимир зеленский, киев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс, в мире, сша, джо байден, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс, В мире, США, Джо Байден, Дмитрий Песков

"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию пользователей социальной сети X, заявив, что Украине нужно дальнобойное оружие для ударов по промышленным и логистическим объектам России.
"Путин надерет тебе задницу", — написал Anjn Moose.
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"Надеюсь, ты проиграешь", — заявил The Hero.
«
"Юморист не может найти свой театр", — сыронизировал Crypto Bonet.
"Ты не можешь победить Россию", — констатировала Valentina Gomez.
"Это нужно было остановить еще вчера", — возмутился Matt Deaton.
Ранее представитель Госдепартамента заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по стране — Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния — это чистейшая провокация.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Вчера, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбассВ миреСШАДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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