https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963912617.html

"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России

"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России - РИА Новости, 03.08.2024

"Надерет задницу": Зеленского поставили на место после слов о России

Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию пользователей социальной сети X, заявив, что Украине нужно дальнобойное оружие для ударов по промышленным и... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T22:14

2024-08-03T22:14

2024-08-03T22:14

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

киев

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донбасс

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал негативную реакцию пользователей социальной сети X, заявив, что Украине нужно дальнобойное оружие для ударов по промышленным и логистическим объектам России."Путин надерет тебе задницу", — написал Anjn Moose."Надеюсь, ты проиграешь", — заявил The Hero."Юморист не может найти свой театр", — сыронизировал Crypto Bonet."Ты не можешь победить Россию", — констатировала Valentina Gomez."Это нужно было остановить еще вчера", — возмутился Matt Deaton.Ранее представитель Госдепартамента заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по стране — Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния — это чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html

https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963888756.html

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киев

россия

донбасс

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