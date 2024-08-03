https://ria.ru/20240803/zelenskiy-1963888756.html
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий - РИА Новости, 03.08.2024
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Владимир Зеленский готов провести голосование на Украине об условиях окончания конфликта с Россией, но в то же время отказывается от выборов президента страны,... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:59
2024-08-03T18:59
2024-08-03T19:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский готов провести голосование на Украине об условиях окончания конфликта с Россией, но в то же время отказывается от выборов президента страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В среду глава киевского режима в интервью французским СМИ отметил, что вопрос о территориальной целостности Украины должен решаться всем народом."Диктатор Зеленский заявил: "народ" должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он позволит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?" — написал Боуз.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
https://ria.ru/20240803/ukraina-1963884256.html
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Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Боуз: Зеленский готов на референдум о территориях, но против выборов президента