В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем
Захарова предложила США ввести санкции против своих тюрем после слов Селезнева
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила США ввести санкции против одной из собственных тюрем.
Так она отреагировала на слова россиянина Романа Селезнева, вернувшегося на родину по обмену. В эфире Первого канала он рассказал, что в американских тюрьмах с ним плохо обращались и два раза чуть не убили.
"В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?" — написала дипломат.
Обмен заключенными
Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Помимо Селезнева, на родину вернулись еще семь человек:
- Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;
- Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;
- Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;
- Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;
- Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;
- Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных.
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2 августа, 12:57
Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.