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В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем - РИА Новости, 03.08.2024
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19:56 03.08.2024 (обновлено: 20:15 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/zakharova-1963899027.html
В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем
В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем - РИА Новости, 03.08.2024
В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила США ввести санкции против одной из собственных тюрем. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T19:56
2024-08-03T20:15
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
роман селезнев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила США ввести санкции против одной из собственных тюрем.Так она отреагировала на слова россиянина Романа Селезнева, вернувшегося на родину по обмену. В эфире Первого канала он рассказал, что в американских тюрьмах с ним плохо обращались и два раза чуть не убили."В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?" — написала дипломат.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Помимо Селезнева, на родину вернулись еще семь человек:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240803/obmen-1963832894.html
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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, роман селезнев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, зелимхан хангошвили
Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Роман Селезнев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, В мире, Зелимхан Хангошвили
В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем

Захарова предложила США ввести санкции против своих тюрем после слов Селезнева

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила США ввести санкции против одной из собственных тюрем.
Так она отреагировала на слова россиянина Романа Селезнева, вернувшегося на родину по обмену. В эфире Первого канала он рассказал, что в американских тюрьмах с ним плохо обращались и два раза чуть не убили.
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"В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?" — написала дипломат.

Обмен заключенными

Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Помимо Селезнева, на родину вернулись еще семь человек:
  • Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;
  • Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;
  • Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;
  • Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;
  • Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;
  • Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных.
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Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.
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РоссияСШАВашингтон (штат)Мария ЗахароваРоман СелезневВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВ миреЗелимхан Хангошвили
 
 
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