https://ria.ru/20240803/zakharova-1963899027.html

В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем

В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем - РИА Новости, 03.08.2024

В МИД предложили США ввести санкции против собственных тюрем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила США ввести санкции против одной из собственных тюрем. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T19:56

2024-08-03T19:56

2024-08-03T20:15

россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

роман селезнев

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила США ввести санкции против одной из собственных тюрем.Так она отреагировала на слова россиянина Романа Селезнева, вернувшегося на родину по обмену. В эфире Первого канала он рассказал, что в американских тюрьмах с ним плохо обращались и два раза чуть не убили."В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?" — написала дипломат.Обмен заключеннымиВечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Помимо Селезнева, на родину вернулись еще семь человек:Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240803/obmen-1963832894.html

https://ria.ru/20240802/peskov-1963656452.html

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, роман селезнев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, зелимхан хангошвили