https://ria.ru/20240803/zakharova-1963845107.html

Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России

Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России - РИА Новости, 03.08.2024

Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла подозрительными сроки атаки на Крымский мост, которые назвал глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. Об... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:26

2024-08-03T12:26

2024-08-03T12:30

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла подозрительными сроки атаки на Крымский мост, которые назвал глава ГУР Украины Кирилл Буданов*. Об этом она рассказала в комментарии "Известиям"."Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой", — отметила она. Захарова добавила, что строить на Украине американцы ничего не могут: ни мосты, ни демократию, а только все разрушают. Кроме того, она назвала такое заявление терроризмом в чистом виде.Ранее Буданов* в очередной раз заявил о подготовке атаки на Крымский мост. Киевские власти регулярно угрожают уничтожить его. Так, в апреле Владимир Зеленский заявил о подготовке плана нового контрнаступления, включающего уничтожение Крымского моста. В мае служба безопасности Украины назвала мост одной из своих "приоритетных целей".Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины.Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963842452.html

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