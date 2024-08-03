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В английском Халле задержали четырех протестующих - РИА Новости, 03.08.2024
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22:40 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/zaderzhaniya-1963914961.html
В английском Халле задержали четырех протестующих
В английском Халле задержали четырех протестующих - РИА Новости, 03.08.2024
В английском Халле задержали четырех протестующих
Четверо протестующих были задержаны, трое полицейских предположительно пострадали в ходе беспорядков в английском городе Халл (Кингстон-апон-Халл) на фоне... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:40
2024-08-03T22:40
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Четверо протестующих были задержаны, трое полицейских предположительно пострадали в ходе беспорядков в английском городе Халл (Кингстон-апон-Халл) на фоне протестов, которые начались после нападения с ножом на детей в городе Саутпорт, сообщает местная полиция. Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. Газета Times сообщала, что на выходных ожидается не менее 35 акций. "Четыре человека были задержаны в результате протеста, который начался в центре города Халл этим днем (3-го августа в субботу)... Предполагается, что трое офицеров полиции получили ранения", - говорится в публикации на сайте правоохранителей. Отмечается, что в полицейских бросали яйца и бутылки. Слезоточивый газ для разгона протестующих правоохранители не применяли. Полицейское присутствие в районе усилено. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге. Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
https://ria.ru/20240803/britanija-1963857741.html
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в мире, лондон, россия, мерсисайд
В мире, Лондон, Россия, Мерсисайд
В английском Халле задержали четырех протестующих

В английском Халле задержали четырех протестующих, пострадали три полицейских

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Четверо протестующих были задержаны, трое полицейских предположительно пострадали в ходе беспорядков в английском городе Халл (Кингстон-апон-Халл) на фоне протестов, которые начались после нападения с ножом на детей в городе Саутпорт, сообщает местная полиция.
Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. Газета Times сообщала, что на выходных ожидается не менее 35 акций.
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"Четыре человека были задержаны в результате протеста, который начался в центре города Халл этим днем (3-го августа в субботу)... Предполагается, что трое офицеров полиции получили ранения", - говорится в публикации на сайте правоохранителей.
Отмечается, что в полицейских бросали яйца и бутылки. Слезоточивый газ для разгона протестующих правоохранители не применяли. Полицейское присутствие в районе усилено.
Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и ещё ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
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