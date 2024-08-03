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В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого
В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого - РИА Новости, 03.08.2024
В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого
Две женщины и мужчина, забившие до смерти своего знакомого в районе пляжа сочинского поселка Вардане, задержаны, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T20:53
2024-08-03T20:53
2024-08-03T20:53
происшествия
сочи
краснодарский край
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следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Две женщины и мужчина, забившие до смерти своего знакомого в районе пляжа сочинского поселка Вардане, задержаны, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю. По данным следствия, 31 июля около железной дороги в районе пляжа поселка в Лазаревском районе компания из двух женщин и двух мужчин выпивала, один из парней начал оказывать знаки внимания девушке, что стало причиной конфликта. В результате ссоры две женщины и мужчина нанесли ему не менее десяти ударов в тело и в голову. Они ушли, а потерпевший скончался от полученных травм. Тело мужчины обнаружили прохожие следующим утром. В пятницу по факту произошедшего краевое следствие возбудило уголовное дело против двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение вреда, повлекшее по неосторожности смерть). "В настоящее время подозреваемые задержаны следователем, в ходе допросов они признали вину в совершении инкриминируемого им преступления", - говорится в Telegram-канале краевого СК. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, добавили в пресс-службе следственного комитета Кубани.
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происшествия, сочи, краснодарский край, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого
СК: в Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого