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В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого - РИА Новости, 03.08.2024
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20:53 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/zaderzhanie-1963906063.html
В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого
В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого - РИА Новости, 03.08.2024
В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого
Две женщины и мужчина, забившие до смерти своего знакомого в районе пляжа сочинского поселка Вардане, задержаны, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T20:53
2024-08-03T20:53
происшествия
сочи
краснодарский край
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Две женщины и мужчина, забившие до смерти своего знакомого в районе пляжа сочинского поселка Вардане, задержаны, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю. По данным следствия, 31 июля около железной дороги в районе пляжа поселка в Лазаревском районе компания из двух женщин и двух мужчин выпивала, один из парней начал оказывать знаки внимания девушке, что стало причиной конфликта. В результате ссоры две женщины и мужчина нанесли ему не менее десяти ударов в тело и в голову. Они ушли, а потерпевший скончался от полученных травм. Тело мужчины обнаружили прохожие следующим утром. В пятницу по факту произошедшего краевое следствие возбудило уголовное дело против двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение вреда, повлекшее по неосторожности смерть). "В настоящее время подозреваемые задержаны следователем, в ходе допросов они признали вину в совершении инкриминируемого им преступления", - говорится в Telegram-канале краевого СК. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, добавили в пресс-службе следственного комитета Кубани.
https://ria.ru/20240731/grabezh-1963177640.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого

СК: в Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Две женщины и мужчина, забившие до смерти своего знакомого в районе пляжа сочинского поселка Вардане, задержаны, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 31 июля около железной дороги в районе пляжа поселка в Лазаревском районе компания из двух женщин и двух мужчин выпивала, один из парней начал оказывать знаки внимания девушке, что стало причиной конфликта. В результате ссоры две женщины и мужчина нанесли ему не менее десяти ударов в тело и в голову. Они ушли, а потерпевший скончался от полученных травм. Тело мужчины обнаружили прохожие следующим утром.
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В пятницу по факту произошедшего краевое следствие возбудило уголовное дело против двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение вреда, повлекшее по неосторожности смерть).
"В настоящее время подозреваемые задержаны следователем, в ходе допросов они признали вину в совершении инкриминируемого им преступления", - говорится в Telegram-канале краевого СК.
В ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, добавили в пресс-службе следственного комитета Кубани.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайТверьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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