https://ria.ru/20240803/zaderzhanie-1963906063.html

В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого

В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого - РИА Новости, 03.08.2024

В Сочи задержали двух женщин и их сообщника, избивших до смерти знакомого

Две женщины и мужчина, забившие до смерти своего знакомого в районе пляжа сочинского поселка Вардане, задержаны, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T20:53

2024-08-03T20:53

2024-08-03T20:53

происшествия

сочи

краснодарский край

тверь

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Две женщины и мужчина, забившие до смерти своего знакомого в районе пляжа сочинского поселка Вардане, задержаны, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю. По данным следствия, 31 июля около железной дороги в районе пляжа поселка в Лазаревском районе компания из двух женщин и двух мужчин выпивала, один из парней начал оказывать знаки внимания девушке, что стало причиной конфликта. В результате ссоры две женщины и мужчина нанесли ему не менее десяти ударов в тело и в голову. Они ушли, а потерпевший скончался от полученных травм. Тело мужчины обнаружили прохожие следующим утром. В пятницу по факту произошедшего краевое следствие возбудило уголовное дело против двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение вреда, повлекшее по неосторожности смерть). "В настоящее время подозреваемые задержаны следователем, в ходе допросов они признали вину в совершении инкриминируемого им преступления", - говорится в Telegram-канале краевого СК. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, добавили в пресс-службе следственного комитета Кубани.

https://ria.ru/20240731/grabezh-1963177640.html

https://ria.ru/20240731/zhitel-1963093685.html

сочи

краснодарский край

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, тверь, следственный комитет россии (ск рф)