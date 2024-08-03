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В Забайкалье более 50 домов оказались подтоплены из-за паводков
В Забайкалье более 50 домов оказались подтоплены из-за паводков - РИА Новости, 03.08.2024
В Забайкалье более 50 домов оказались подтоплены из-за паводков
Более 50 домов оказались затопленными в результате паводков в городе Петровск-Забайкальский и посёлке Орловский в Забайкальском крае, сообщает губернатор... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:53
2024-08-03T16:53
2024-08-03T16:53
происшествия
петровск-забайкальский
забайкальский край
наводнения в россии — 2024
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ЧИТА, 3 авг - РИА Новости. Более 50 домов оказались затопленными в результате паводков в городе Петровск-Забайкальский и посёлке Орловский в Забайкальском крае, сообщает губернатор региона Александр Осипов в своём Telegram-канале. "Реки Баляга и Мыкырта вышли из берегов, подтоплено 22 дома в Петровск-Забайкальском. 28 человек вывели в пункт временного размещения. Местные власти помогут им добраться до родственников. Поручил привлечь дополнительные силы и средства. Люди не должны оставаться в беде, оказываем всю необходимую помощь", - написал Осипов.Он уточнил, что также вода зашла в 23 дома в поселке Орловский Агинского Бурятского округа. В этих домах живут 63 человека, из них 15 детей. "Также подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал. В посёлке усиливаем силы и средства. Организована откачка воды из домов тремя мотопомпами", - добавил Осипов.
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
https://ria.ru/20240726/pasler-1962117671.html
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происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, Наводнения в России — 2024
В Забайкалье более 50 домов оказались подтоплены из-за паводков
В Петровск-Забайкальском и поселке Орловский подтопило более 50 домов