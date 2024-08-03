https://ria.ru/20240803/vzryvy-1963872324.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Сумах - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Сумах

Взрывы прогремели в Киевской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:22

2024-08-03T16:22

2024-08-03T16:22

специальная военная операция на украине

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киевская область

россия

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Киевская область, наши корреспонденты сообщают о трех мощных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. При этом, по данным украинского минцифры на 16.12, в Киевской области воздушная тревога не звучит. Кроме того, ряд украинских изданий сообщил о взрывах в городе Сумы. В регионе уже более 20 минут звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

киевская область

россия

сумы

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в мире, киевская область, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины