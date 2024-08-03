https://ria.ru/20240803/vzryvy-1963872324.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Сумах - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Сумах
Взрывы прогремели в Киевской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:22
2024-08-03T16:22
2024-08-03T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Киевская область, наши корреспонденты сообщают о трех мощных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. При этом, по данным украинского минцифры на 16.12, в Киевской области воздушная тревога не звучит. Кроме того, ряд украинских изданий сообщил о взрывах в городе Сумы. В регионе уже более 20 минут звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
киевская область
россия
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Сумах
"Зеркало недели": в Киевской области и Сумах прогремели взрывы