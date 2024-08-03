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В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии - РИА Новости, 03.08.2024
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11:58 03.08.2024 (обновлено: 12:00 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/vsu-1963842132.html
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии - РИА Новости, 03.08.2024
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
Российская армия заняла значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:58
2024-08-03T12:00
в мире
киев
украина
донецкая область
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия заняла значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters."Это существенная угроза... так как Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по украинским позициям", — приводит издание слова представителя Нацгвардии Руслана Музычука.Издание указывает, что российские войска стремительно продвигаются на нескольких фронтах в восточной части Донецкой области. Решающую роль в этом играют управляемые бомбы, заявил Reuters киевский эксперт по авиации Валерий Романенко. Он также добавил, что поставки истребителей F-16 для ВСУ вряд ли решат эту проблему.В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
https://ria.ru/20240803/vsu-1963829595.html
киев
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в мире, киев, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, F-16
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии

Reuters: тактика воздушных ударов ВС РФ стала серьезной проблемой ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия заняла значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters.
"Это существенная угроза... так как Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по украинским позициям", — приводит издание слова представителя Нацгвардии Руслана Музычука.
Издание указывает, что российские войска стремительно продвигаются на нескольких фронтах в восточной части Донецкой области. Решающую роль в этом играют управляемые бомбы, заявил Reuters киевский эксперт по авиации Валерий Романенко. Он также добавил, что поставки истребителей F-16 для ВСУ вряд ли решат эту проблему.
В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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В миреКиевУкраинаДонецкая областьВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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