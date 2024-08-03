https://ria.ru/20240803/vsu-1963842132.html
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии - РИА Новости, 03.08.2024
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
Российская армия заняла значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:58
2024-08-03T11:58
2024-08-03T12:00
в мире
киев
украина
донецкая область
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948066222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e5a2128b02bf20157fa267704bcc052.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия заняла значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters."Это существенная угроза... так как Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по украинским позициям", — приводит издание слова представителя Нацгвардии Руслана Музычука.Издание указывает, что российские войска стремительно продвигаются на нескольких фронтах в восточной части Донецкой области. Решающую роль в этом играют управляемые бомбы, заявил Reuters киевский эксперт по авиации Валерий Романенко. Он также добавил, что поставки истребителей F-16 для ВСУ вряд ли решат эту проблему.В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
https://ria.ru/20240803/vsu-1963829595.html
киев
украина
донецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948066222_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c7b7d8da6ed03f2ea7e78574465f71bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, F-16
В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии
Reuters: тактика воздушных ударов ВС РФ стала серьезной проблемой ВСУ