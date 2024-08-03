https://ria.ru/20240803/vsu-1963842132.html

В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии

В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии - РИА Новости, 03.08.2024

В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии

Российская армия заняла значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:58

2024-08-03T11:58

2024-08-03T12:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия заняла значительные территории Украины благодаря активным авиаударам, пишет Reuters."Это существенная угроза... так как Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по украинским позициям", — приводит издание слова представителя Нацгвардии Руслана Музычука.Издание указывает, что российские войска стремительно продвигаются на нескольких фронтах в восточной части Донецкой области. Решающую роль в этом играют управляемые бомбы, заявил Reuters киевский эксперт по авиации Валерий Романенко. Он также добавил, что поставки истребителей F-16 для ВСУ вряд ли решат эту проблему.В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

https://ria.ru/20240803/vsu-1963829595.html

киев

украина

донецкая область

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в мире, киев, украина, донецкая область, вооруженные силы украины, f-16