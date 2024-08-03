https://ria.ru/20240803/vsu-1963831782.html

При обстреле Херсонской области пострадали мирные жители, сообщил источник

При обстреле Херсонской области пострадали мирные жители, сообщил источник - РИА Новости, 03.08.2024

При обстреле Херсонской области пострадали мирные жители, сообщил источник

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинской армией населенных пунктов Казачьи Лагери и Саги Херсонской области, всего за сутки противник РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:56

2024-08-03T09:56

2024-08-03T10:06

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинской армией населенных пунктов Казачьи Лагери и Саги Херсонской области, всего за сутки противник совершил 35 артиллерийских обстрелов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенных пунктах Казачьи Лагеря и Саги ранение получили два мирных жителя. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу 21 артиллерийский удар. Еще 14 ударов из ствольной артиллерии было нанесено украинскими националистами ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Каховка, Любимовка, Таврийск, Казачьи Лагеря, Алешки, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область