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При обстреле Херсонской области пострадали мирные жители, сообщил источник
При обстреле Херсонской области пострадали мирные жители, сообщил источник - РИА Новости, 03.08.2024
При обстреле Херсонской области пострадали мирные жители, сообщил источник
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинской армией населенных пунктов Казачьи Лагери и Саги Херсонской области, всего за сутки противник РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:56
2024-08-03T09:56
2024-08-03T10:06
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинской армией населенных пунктов Казачьи Лагери и Саги Херсонской области, всего за сутки противник совершил 35 артиллерийских обстрелов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенных пунктах Казачьи Лагеря и Саги ранение получили два мирных жителя. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу 21 артиллерийский удар. Еще 14 ударов из ствольной артиллерии было нанесено украинскими националистами ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Каховка, Любимовка, Таврийск, Казачьи Лагеря, Алешки, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962810640.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
При обстреле Херсонской области пострадали мирные жители, сообщил источник
При обстреле ВСУ Казачьих Лагерей и Саги пострадали два мирных жителя