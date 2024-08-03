https://ria.ru/20240803/volchansk-1963872605.html

Российские войска заняли почти половину района высотных домов в Волчанске

Российские войска заняли почти половину района высотных домов в Волчанске - РИА Новости, 03.08.2024

Российские войска заняли почти половину района высотных домов в Волчанске

Российские подразделения продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске, заняв уже практически половину, рассказал РИА Новости командир спецназа... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:25

2024-08-03T16:25

2024-08-03T19:21

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

харьковская область

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 авг — РИА Новости. Российские подразделения продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске, заняв уже практически половину, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "До сих пор в Волчанске идут бои. Большая часть центра, которая непосредственно застроена высотными зданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов Министерства обороны Российской Федерации", — сказал он.По словам Алаудинова, "Ахмат" тоже находится на этом участке и совместно с другими подразделениями выполняет боевые задачи.Командир "Ахмата" добавил, что на некоторых участках противника удалось отодвинуть подальше от границы. Особо он отметил группу "Аида", которая устроила засаду ротационной группе ВСУ и уничтожила ее, а на другом участке заняла территорию площадью примерно километр на два, полностью выбив оттуда украинские войска.С начала мая группировка "Север" активно продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области и освободила несколько населенных пунктов. Особенно ожесточенные бои развернулись в Волчанске. Как сообщал Алаудинов в середине июля, российским бойцам удалось взять под контроль первую линию высотных домов. Корреспондент РИА Новости передавал, что город за несколько месяцев боев практически разрушен.

https://ria.ru/20240801/kadyrov-1963325151.html

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

россия

волчанск

харьковская область

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россия, волчанск, харьковская область