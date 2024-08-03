https://ria.ru/20240803/venesuela-1963895351.html

В Венесуэле сторонники оппозиции вышли на акцию с флагами

В Венесуэле сторонники оппозиции вышли на акцию с флагами - РИА Новости, 03.08.2024

В Венесуэле сторонники оппозиции вышли на акцию с флагами

Сторонники оппозиции Венесуэлы собрались на митинг на одном из больших проспектов Каракаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T19:35

2024-08-03T19:35

2024-08-03T19:51

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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиции Венесуэлы собрались на митинг на одном из больших проспектов Каракаса, передает корреспондент РИА Новости. Люди пришли с флагами Венесуэлы, скандируя требования перемен. Акция оппозиции проходит мирно. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240803/venesuela-1963800781.html

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Митинг венесуэльской оппозиции Митинг венесуэльской оппозиции начался на одном из проспектов Каракаса, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости. 2024-08-03T19:35 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, каракас, венесуэла, москва, николас мадуро, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024