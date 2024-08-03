https://ria.ru/20240803/venesuela-1963800781.html

Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных

Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных - РИА Новости, 03.08.2024

Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных

Двое военных были убиты во время беспорядков в Венесуэле, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:46

2024-08-03T00:46

2024-08-03T00:46

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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Двое военных были убиты во время беспорядков в Венесуэле, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. Ранее сообщалось об одном погибшем. "Двое солдат из национальной гвардии были преступно убиты. Наша поддержка их семьям и детям", - сказал он. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы .

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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024