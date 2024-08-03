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Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных - РИА Новости, 03.08.2024
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00:46 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/venesuela-1963800781.html
Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных
Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных - РИА Новости, 03.08.2024
Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных
Двое военных были убиты во время беспорядков в Венесуэле, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:46
2024-08-03T00:46
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венесуэла
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москва
николас мадуро
дмитрий песков
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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Двое военных были убиты во время беспорядков в Венесуэле, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. Ранее сообщалось об одном погибшем. "Двое солдат из национальной гвардии были преступно убиты. Наша поддержка их семьям и детям", - сказал он. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы .
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Во время беспорядков в Венесуэле погибли двое военных

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о гибели двух военных во время беспорядков

© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Двое военных были убиты во время беспорядков в Венесуэле, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
«
"Двое солдат из национальной гвардии были преступно убиты. Наша поддержка их семьям и детям", - сказал он.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы .
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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В миреВенесуэлаКаракасМоскваНиколас МадуроДмитрий ПесковВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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