https://ria.ru/20240803/ukraina_turtsiya-1963814338.html

"В одну калитку": в Киеве пришли в ярость из-за Турции

"В одну калитку": в Киеве пришли в ярость из-за Турции - РИА Новости, 03.08.2024

"В одну калитку": в Киеве пришли в ярость из-за Турции

Турция, ратифицировав соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Киевом, получила односторонние преференции, которые позволят ей "вынести" экономику Украины... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T06:37

2024-08-03T06:37

2024-08-03T06:37

экономика

украина

турция

киев

алексей кущ

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Турция, ратифицировав соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Киевом, получила односторонние преференции, которые позволят ей "вынести" экономику Украины "в одну калитку", такое мнение высказал в своем Telegram-канале украинский экономист Алексей Кущ.“В контексте ЗСТ Украины и Турции есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — Турция отменит пошлины на 93% украинских промышленных товаров и на 7% аграрных. Плохая новость — Украина почти не экспортирует промышленную продукцию”, — пояснил эксперт.Как отметил Кущ, соглашение о ЗСТ открывает внутренний рынок Украины для дешевого промышленного и потребительского импорта и превращает ее в глобальный проходной двор. По мнению экономиста, данное соглашение ставит крест на национальной промышленной политике и навсегда консервирует сырьевой характер экономики."Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку как трансгендер итальянскую боксерку", — констатировал он.Из-за дешевого импорта Украина получит вместо развития промышленности отрицательное торговое сальдо, предупредил Кущ.“Прощай украинский легпром, зародыши украинской электроники, бытовой техники и остатки автопрома”, – заключил эксперт.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, Само соглашение было подписано еще в начале февраля 2022 года во время визита Эрдогана в Киев. В пояснительной записке к документу говорилось, что соглашение о ЗСТ будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961806903.html

https://ria.ru/20240105/peregovory-1919870373.html

украина

турция

киев

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экономика, украина, турция, киев, алексей кущ