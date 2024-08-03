https://ria.ru/20240803/tsentr-1963878534.html

Израильская армия заявила о поражении центра управления ХАМАС

Израильская армия заявила о поражении центра управления ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024

Израильская армия заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о поражении центра управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС, который, по словам РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:23

2024-08-03T17:23

2024-08-03T17:57

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о поражении центра управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС, который, по словам военных, находился в бывшей школе на севере сектора Газа."ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа Хамама, на севере сектора Газа", — говорится в посте.В ЦАХАЛ утверждают, что палестинское движение использовало здание школы для планирования атак, производства и хранения вооружений. Военные подчеркнули, что перед ударом провели разведку "для снижения риска причинения вреда гражданским лицам". Сам удар наносился высокоточным боеприпасом, добавили они.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. С начала мая Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html

https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году