https://ria.ru/20240803/tigrenok-1963866056.html

Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел

Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел - РИА Новости, 03.08.2024

Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел

Водитель, в машине которого в Москве обнаружили тигренка в спецпереноске, рассказал полицейским, что животное он нашел на улице несколько дней назад, по факту... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:28

2024-08-03T15:28

2024-08-03T15:28

происшествия

москва

россия

ирина волк

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель, в машине которого в Москве обнаружили тигренка в спецпереноске, рассказал полицейским, что животное он нашел на улице несколько дней назад, по факту перевозки дикого животного проводится проверка, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По информации Волк, в ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции по Москве на Большой Семеновской улице остановили для проверки автомобиль. В салоне иномарки они обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске. "Разрешительных документов у мужчины не было, его доставили в отдел полиции для разбирательства. Как сообщил водитель, животное он нашел на улице несколько дней назад", - написала Волк в своём Telegram-канале. Мужчина рассказал, что его автомобиль остановили в пятницу вечером для проверки документов. На заднем сиденье машины обнаружили тигренка. По словам водителя, "числа 28 нашел его у себя на районе вдоль дороги". По факту перевозки дикого животного проводится проверка, заключила представитель МВД.

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура. 2024-08-03T15:28 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия, ирина волк