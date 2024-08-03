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Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел - РИА Новости, 03.08.2024
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15:28 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/tigrenok-1963866056.html
Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел
Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел - РИА Новости, 03.08.2024
Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел
Водитель, в машине которого в Москве обнаружили тигренка в спецпереноске, рассказал полицейским, что животное он нашел на улице несколько дней назад, по факту... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:28
2024-08-03T15:28
происшествия
москва
россия
ирина волк
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель, в машине которого в Москве обнаружили тигренка в спецпереноске, рассказал полицейским, что животное он нашел на улице несколько дней назад, по факту перевозки дикого животного проводится проверка, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По информации Волк, в ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции по Москве на Большой Семеновской улице остановили для проверки автомобиль. В салоне иномарки они обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске. "Разрешительных документов у мужчины не было, его доставили в отдел полиции для разбирательства. Как сообщил водитель, животное он нашел на улице несколько дней назад", - написала Волк в своём Telegram-канале. Мужчина рассказал, что его автомобиль остановили в пятницу вечером для проверки документов. На заднем сиденье машины обнаружили тигренка. По словам водителя, "числа 28 нашел его у себя на районе вдоль дороги". По факту перевозки дикого животного проводится проверка, заключила представитель МВД.
https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html
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Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве
В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура.
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, где его нашел

Водитель, в чьей машине обнаружили тигренка, рассказал, что нашел его на улице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель, в машине которого в Москве обнаружили тигренка в спецпереноске, рассказал полицейским, что животное он нашел на улице несколько дней назад, по факту перевозки дикого животного проводится проверка, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации Волк, в ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции по Москве на Большой Семеновской улице остановили для проверки автомобиль. В салоне иномарки они обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске.
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"Разрешительных документов у мужчины не было, его доставили в отдел полиции для разбирательства. Как сообщил водитель, животное он нашел на улице несколько дней назад", - написала Волк в своём Telegram-канале.
Мужчина рассказал, что его автомобиль остановили в пятницу вечером для проверки документов. На заднем сиденье машины обнаружили тигренка. По словам водителя, "числа 28 нашел его у себя на районе вдоль дороги".
По факту перевозки дикого животного проводится проверка, заключила представитель МВД.
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