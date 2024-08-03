https://ria.ru/20240803/tigrenok-1963849390.html

В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу

В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу - РИА Новости, 03.08.2024

В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу

В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу, маленького хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных,... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:48

2024-08-03T12:48

2024-08-03T12:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу, маленького хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура по Москве в Telegram-канале. Отмечается, что детеныша сначала заметили москвичи в продуктовом магазине в районе Раменки, после чего сообщили об этом в прокуратуру. "Некоторое время понадобилось чтобы установить "хозяина" тигренка. Когда он в очередной раз перевозил тигренка - был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось", - говорится в публикации. Прокуратура опубликовала видео, на кортом видно, что тигренок лежит в небольшой сумке-переноске на заднем сидении автомобиля. Скоро детеныш будет передан в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы для дальнейшего обследования и содержания, уточнило ведомство. "Тигр занесён в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - подчеркнула прокуратура.

https://ria.ru/20240116/tigr-1921567479.html

https://ria.ru/20231108/tigr-1908152905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура. 2024-08-03T12:48 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва