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В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу - РИА Новости, 03.08.2024
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12:48 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/tigrenok-1963849390.html
В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу
В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу - РИА Новости, 03.08.2024
В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу
В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу, маленького хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных,... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:48
2024-08-03T12:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу, маленького хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура по Москве в Telegram-канале. Отмечается, что детеныша сначала заметили москвичи в продуктовом магазине в районе Раменки, после чего сообщили об этом в прокуратуру. "Некоторое время понадобилось чтобы установить "хозяина" тигренка. Когда он в очередной раз перевозил тигренка - был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось", - говорится в публикации. Прокуратура опубликовала видео, на кортом видно, что тигренок лежит в небольшой сумке-переноске на заднем сидении автомобиля. Скоро детеныш будет передан в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы для дальнейшего обследования и содержания, уточнило ведомство. "Тигр занесён в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - подчеркнула прокуратура.
https://ria.ru/20240116/tigr-1921567479.html
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60
353
60
Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве
В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили по городу

В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу, маленького хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура по Москве в Telegram-канале.
Отмечается, что детеныша сначала заметили москвичи в продуктовом магазине в районе Раменки, после чего сообщили об этом в прокуратуру.
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"Некоторое время понадобилось чтобы установить "хозяина" тигренка. Когда он в очередной раз перевозил тигренка - был остановлен правоохранителями. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось", - говорится в публикации.
Прокуратура опубликовала видео, на кортом видно, что тигренок лежит в небольшой сумке-переноске на заднем сидении автомобиля.
Скоро детеныш будет передан в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы для дальнейшего обследования и содержания, уточнило ведомство.
"Тигр занесён в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)", - подчеркнула прокуратура.
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