https://ria.ru/20240803/tanzanija-1963832715.html

Россия заинтересована в создании торгового хаба в Танзании, сообщил посол

Россия заинтересована в создании торгового хаба в Танзании, сообщил посол - РИА Новости, 03.08.2024

Россия заинтересована в создании торгового хаба в Танзании, сообщил посол

Танзания привлекательна для России созданием там крупного торгового хаба для дальнейшего развития российского присутствия на континенте, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T10:10

2024-08-03T10:10

2024-08-03T10:10

танзания

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963443075_0:156:3038:1865_1920x0_80_0_0_650c6e7ac4f19e2fd426c128c9f58b1a.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Танзания привлекательна для России созданием там крупного торгового хаба для дальнейшего развития российского присутствия на континенте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. "У Танзании есть выход к Индийскому океану, и он расположен на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию. Добавьте к этому выгодному географическому положению еще и политическую стабильность и нацеленность танзанийского истеблишмента на привлечение иностранных инвесторов. Конечно, с такими исходными данными Танзания нам очень привлекательна для создания крупного торгового хаба с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте", — сказал Аветисян. По его мнению, есть две формы сотрудничества в этой области. Первая — создание нового порта, так как танзанийцы сейчас как раз ищут инвесторов для строительства крупного порта Багомойо, который должен располагаться недалеко от Дар-эс-Салама. Вторая — использование трех имеющихся морских портов: Танга, Мтвара и Дар-эс-Салам. "Все три были недавно модернизированы, способны принимать судна любого размера и осадки. Портовые сооружения включают современные причальные стенки и необходимое оборудование для разгрузки, имеются складские помещения", — подчеркнул дипломат. Аветисян добавил, что все, связанное с портами в Танзании, привлекает много зарубежных инвесторов. "На общем фоне пока вперед вырываются ОАЭ, которые почти монополизировали оперативное управление деятельностью портом Дар-эс-Салам. Однако, что ОАЭ, что Индия и Китай, также активно работающие на этом направлении, поддерживают партнерские и конструктивные отношения с Россией, поэтому в принципе ничто не мешает нам сотрудничать, разделяя все риски и выгоды", — заключил он.

https://ria.ru/20240428/yuar-1942876356.html

https://ria.ru/20240212/tanzaniya-1926930209.html

танзания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

танзания, россия