Россия заинтересована в создании торгового хаба в Танзании, сообщил посол
Посол Аветисян: Танзания привлекательна для РФ созданием крупного торгового хаба
Посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Танзания привлекательна для России созданием там крупного торгового хаба для дальнейшего развития российского присутствия на континенте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.
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"У Танзании есть выход к Индийскому океану, и он расположен на путях следования на юг континента или в Юго-Восточную Азию. Добавьте к этому выгодному географическому положению еще и политическую стабильность и нацеленность танзанийского истеблишмента на привлечение иностранных инвесторов. Конечно, с такими исходными данными Танзания нам очень привлекательна для создания крупного торгового хаба с целью дальнейшего развития российского присутствия на континенте", — сказал Аветисян.
По его мнению, есть две формы сотрудничества в этой области. Первая — создание нового порта, так как танзанийцы сейчас как раз ищут инвесторов для строительства крупного порта Багомойо, который должен располагаться недалеко от Дар-эс-Салама. Вторая — использование трех имеющихся морских портов: Танга, Мтвара и Дар-эс-Салам.
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"Все три были недавно модернизированы, способны принимать судна любого размера и осадки. Портовые сооружения включают современные причальные стенки и необходимое оборудование для разгрузки, имеются складские помещения", — подчеркнул дипломат.
Аветисян добавил, что все, связанное с портами в Танзании, привлекает много зарубежных инвесторов.
"На общем фоне пока вперед вырываются ОАЭ, которые почти монополизировали оперативное управление деятельностью портом Дар-эс-Салам. Однако, что ОАЭ, что Индия и Китай, также активно работающие на этом направлении, поддерживают партнерские и конструктивные отношения с Россией, поэтому в принципе ничто не мешает нам сотрудничать, разделяя все риски и выгоды", — заключил он.