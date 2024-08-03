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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 военных ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, танк, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М777... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:24

2024-08-03T13:24

2024-08-03T13:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 80 боевиков ВСУ, танк, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М777 производства США и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 144-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Щербаки, Каменское Запорожской области, Бургунка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 производства США и 100 мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область