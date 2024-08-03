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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.08.2024

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и танк, сообщило в субботу... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:20

2024-08-03T13:20

2024-08-03T13:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

краматорск

константиновка

донецкая народная республика

часов яр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и танк, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 109-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, силы "Юга" за сутки отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - уточнили в министерстве.Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

константиновка

донецкая народная республика

часов яр

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вооруженные силы украины, краматорск, константиновка, донецкая народная республика, часов яр