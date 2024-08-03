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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 03.08.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и танк, сообщило в субботу... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:20
2024-08-03T13:20
2024-08-03T13:40
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 710 военнослужащих и танк, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 109-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, силы "Юга" за сутки отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - уточнили в министерстве.Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, краматорск, константиновка, донецкая народная республика, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Часов Яр
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
МО: группировка "Юг" улучшила тактическое положение и отразила две контратаки