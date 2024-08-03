https://ria.ru/20240803/sud-1963814073.html

Суд арестовал главного инженера банного комплекса, где обрушился потолок

Суд арестовал главного инженера банного комплекса, где обрушился потолок - РИА Новости, 03.08.2024

Суд арестовал главного инженера банного комплекса, где обрушился потолок

Суд в Приморье отправил под стражу на два месяца главного инженера банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в четверг из-за обрушения потолка... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T06:14

2024-08-03T06:14

2024-08-03T06:14

происшествия

владивосток

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под стражу на два месяца главного инженера банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в четверг из-за обрушения потолка пострадали девять человек, сообщает краевая прокуратура. В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших двое несовершеннолетних. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина. "С учетом позиции прокурора Ленинского района Владивостока Романа Язвенко суд избрал главному инженеру водного комплекса "Акватория" Игорю Черемисину меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья. По версии следствия, Игорь Черемисин подозревается в том, что, находясь в должности главного инженера ООО "Акватория", он не обеспечил должной организации работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, вследствие чего произошло обрушение элементов алюминиевого подвесного потолка и пострадали посетители.

https://ria.ru/20240801/banya-1963485797.html

владивосток

ленинский район

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происшествия, владивосток, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)