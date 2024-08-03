https://ria.ru/20240803/su-25-1963811567.html

Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024

Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T05:08

2024-08-03T05:08

2024-08-03T05:08

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил, что все цели были поражены. "Сегодня на командном пункте нам выдали очередную цель. Это живая сила противника, опорный пункт. Неуправляемыми ракетами НАР С-8, выполнили боевой полет в районе выполнения боевых задач. Вышли по ориентирам, выполнили пуски НАР. По докладу авиационного наводчика, оценка была отличная, цели были поражены", – приводит МО РФ слова лётчика Су-25 Сергея. Отмечается, что при выполнении задания удалось уничтожить спецтехнику и живую силу противника. Кроме того, Минобороны показало видеоролик, на котором можно видеть, как самолёт готовят к вылету, как лётчик садится в него и выруливает на взлётно-посадочную полосу, после чего отправляется на задание. Хорошо видно, как он на минимальной высоте пролетает над полями и перелесками, после чего с кабрирования (то есть задрав "нос") наносит удар. Отдельно показано попадание ракет в цели. Также с различных ракурсов демонстрируется противоракетный манёвр и уход Су-25. В конце ролика видно, как он возвращается на аэродром.

https://ria.ru/20240803/atacms-1963810844.html

https://ria.ru/20240803/sapery-1963811244.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25