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Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/su-25-1963811567.html
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T05:08
2024-08-03T05:08
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил, что все цели были поражены. "Сегодня на командном пункте нам выдали очередную цель. Это живая сила противника, опорный пункт. Неуправляемыми ракетами НАР С-8, выполнили боевой полет в районе выполнения боевых задач. Вышли по ориентирам, выполнили пуски НАР. По докладу авиационного наводчика, оценка была отличная, цели были поражены", – приводит МО РФ слова лётчика Су-25 Сергея. Отмечается, что при выполнении задания удалось уничтожить спецтехнику и живую силу противника. Кроме того, Минобороны показало видеоролик, на котором можно видеть, как самолёт готовят к вылету, как лётчик садится в него и выруливает на взлётно-посадочную полосу, после чего отправляется на задание. Хорошо видно, как он на минимальной высоте пролетает над полями и перелесками, после чего с кабрирования (то есть задрав "нос") наносит удар. Отдельно показано попадание ракет в цели. Также с различных ракурсов демонстрируется противоракетный манёвр и уход Су-25. В конце ролика видно, как он возвращается на аэродром.
https://ria.ru/20240803/atacms-1963810844.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСу-25 "Грач"
Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по опорному пункту подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
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После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил, что все цели были поражены.
"Сегодня на командном пункте нам выдали очередную цель. Это живая сила противника, опорный пункт. Неуправляемыми ракетами НАР С-8, выполнили боевой полет в районе выполнения боевых задач. Вышли по ориентирам, выполнили пуски НАР. По докладу авиационного наводчика, оценка была отличная, цели были поражены", – приводит МО РФ слова лётчика Су-25 Сергея.
Отмечается, что при выполнении задания удалось уничтожить спецтехнику и живую силу противника.
Кроме того, Минобороны показало видеоролик, на котором можно видеть, как самолёт готовят к вылету, как лётчик садится в него и выруливает на взлётно-посадочную полосу, после чего отправляется на задание. Хорошо видно, как он на минимальной высоте пролетает над полями и перелесками, после чего с кабрирования (то есть задрав "нос") наносит удар. Отдельно показано попадание ракет в цели. Также с различных ракурсов демонстрируется противоракетный манёвр и уход Су-25. В конце ролика видно, как он возвращается на аэродром.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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