https://ria.ru/20240803/ssha-1963804948.html

США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы

США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы - РИА Новости, 03.08.2024

США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы

США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле, игнорируя официальные результаты и законные процедуры боливарианской республики, и дестабилизируют ситуацию РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:59

2024-08-03T01:59

2024-08-03T01:59

в мире

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

николас мадуро

бруно родригес паррилья

дмитрий песков

евросоюз

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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле, игнорируя официальные результаты и законные процедуры боливарианской республики, и дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья, осудив действия Вашингтона. "Мы отвергаем вмешательство в выборы в Венесуэле со стороны США, которые игнорируют официальные результаты, объявленные избирательными органами, и текущие юридические процедуры в отношении этого процесса. Манипулирование и вмешательство являются частью признанной политики этой страны по дестабилизации региона", - написал Родригес в своем блоге в Х. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс ранее заявил, что Вашингтон призывает мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают. Оппозиция на митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов". В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html

https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

венесуэла

сша

вашингтон (штат)

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в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, бруно родригес паррилья, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024