США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы
Глава МИД Кубы: США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле, игнорируя официальные результаты и законные процедуры боливарианской республики, и дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья, осудив действия Вашингтона.
«
"Мы отвергаем вмешательство в выборы в Венесуэле со стороны США, которые игнорируют официальные результаты, объявленные избирательными органами, и текущие юридические процедуры в отношении этого процесса. Манипулирование и вмешательство являются частью признанной политики этой страны по дестабилизации региона", - написал Родригес в своем блоге в Х.
Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс ранее заявил, что Вашингтон призывает мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.
Оппозиция на митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов".
В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.