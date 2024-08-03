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США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы - РИА Новости, 03.08.2024
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01:59 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/ssha-1963804948.html
США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы
США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы - РИА Новости, 03.08.2024
США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы
США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле, игнорируя официальные результаты и законные процедуры боливарианской республики, и дестабилизируют ситуацию РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:59
2024-08-03T01:59
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
бруно родригес паррилья
дмитрий песков
евросоюз
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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле, игнорируя официальные результаты и законные процедуры боливарианской республики, и дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья, осудив действия Вашингтона. "Мы отвергаем вмешательство в выборы в Венесуэле со стороны США, которые игнорируют официальные результаты, объявленные избирательными органами, и текущие юридические процедуры в отношении этого процесса. Манипулирование и вмешательство являются частью признанной политики этой страны по дестабилизации региона", - написал Родригес в своем блоге в Х. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс ранее заявил, что Вашингтон призывает мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают. Оппозиция на митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов". В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html
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венесуэла
сша
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в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, бруно родригес паррилья, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Бруно Родригес Паррилья, Дмитрий Песков, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы

Глава МИД Кубы: США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. США вмешиваются в избирательный процесс в Венесуэле, игнорируя официальные результаты и законные процедуры боливарианской республики, и дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья, осудив действия Вашингтона.
«
"Мы отвергаем вмешательство в выборы в Венесуэле со стороны США, которые игнорируют официальные результаты, объявленные избирательными органами, и текущие юридические процедуры в отношении этого процесса. Манипулирование и вмешательство являются частью признанной политики этой страны по дестабилизации региона", - написал Родригес в своем блоге в Х.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле
1 августа, 05:33
Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс ранее заявил, что Вашингтон призывает мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.
Оппозиция на митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов".
В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
00:27
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроБруно Родригес ПаррильяДмитрий ПесковЕвросоюзВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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