https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963866544.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:35

2024-08-03T16:35

2024-08-03T16:35

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 3 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили десять контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены несколько складов боеприпасов и хранилища топлива, 138 районов скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, девять снарядов РСЗО HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 80 вне зоны СВО.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 632 самолета, 278 вертолетов, 28979 беспилотников, 561 зенитный ракетный комплекс, 1395 реактивных систем залпового огня, 16752 танка и другие бронемашины, 12779 орудий полевой артиллерии и 24316 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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