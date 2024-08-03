https://ria.ru/20240803/sotrudnichestvo-1963823754.html

Российский посол в Танзании назвал перспективное направление сотрудничества

Российский посол в Танзании назвал перспективное направление сотрудничества - РИА Новости, 03.08.2024

Российский посол в Танзании назвал перспективное направление сотрудничества

Посол России в Танзании Андрей Аветисян считает сотрудничество в области геологоразведки перспективным направлением двустороннего взаимодействия стран. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:55

2024-08-03T08:55

2024-08-03T08:55

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андрей аветисян

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Посол России в Танзании Андрей Аветисян считает сотрудничество в области геологоразведки перспективным направлением двустороннего взаимодействия стран. В интервью РИА Новости он сообщил, что "на начало следующего года намечен крупный аукцион шельфовых блоков, что также открывает возможность геологоразведки – еще одно перспективное направление в копилку потенциала двустороннего сотрудничества". "По нашим оценкам, аукцион может быть связан с долгожданным пересмотром танзанийского Закона о нефти от 2015 года, который упростит условия работы в энергосекторе", - дополнил он. Отвечая на вопрос о двустороннем сотрудничестве в нефтегазовой сфере, посол пояснил, что "Танзания располагает немалым энергетическим потенциалом". "Среди местных энергоресурсов можно выделить гидроэнергию, уран, природный газ, каменный уголь и возобновляемые источники энергии", - сказал он. Кроме того, в стране в настоящее время активно развивается газовая промышленность. По словам посла России, "оценочные запасы природного газа составляют 1,6 триллиона кубометров, из них достоверно разведаны 200 миллиардов кубометров". "Практически неизученными остаются районы Великого африканского разлома на западе страны. Объем добычи природного газа составляет более 2,2 миллиарда кубометров", - пояснил Аветисян. Он добавил, что "танзанийский природный газ практически полностью используется для внутреннего потребления". "Имеются планы по строительству завода по производству СПГ", - сказал посол. По его словам, "на сегодняшний день проектов, которые бы уже реализовывались российскими нефтегазовыми компаниями в Танзании, нет". "Тем не менее, недавняя смена вектора внешней политики Додомы на "открытие дверей" иностранным инвесторам уже привлекла внимание крупных российских игроков", - подчеркнул посол России. Он обратил внимание на то, что "при содействии посольства делегации наших нефтегазовых компаний проводят переговоры с танзанийскими ведомствами и крупными компаниями по многим перспективным направлениям этого сектора, принимают участие в проводимых танзанийской стороной профильных ежегодных форумах". Аветисян добавил, что, "помимо нефтегазовых компаний, танзанийский энергетический сектор также интересен сервисным компаниям, речь идёт о строительстве нефте- и газопроводов, сопутствующей инфраструктуры".

https://ria.ru/20240212/tanzaniya-1926930209.html

https://ria.ru/20240428/yuar-1942890332.html

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россия, танзания, андрей аветисян, в мире