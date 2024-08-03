https://ria.ru/20240803/soboleznovaniya-1963861877.html

Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР

Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР - РИА Новости, 03.08.2024

Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР

Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-западе... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T14:55

2024-08-03T14:55

2024-08-03T15:45

в мире

ким чен ын

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-западе республики."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования. <…> Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку", — отметил российский лидер.Он попросил также передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял родных и близких из-за стихии."Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики", — говорится в телеграмме.Мощные ливни обрушились на северо-западные провинции КНДР в конце июля. В провинции Пхёнан-Пукто вышла из берегов река Амнок, из-за чего более пяти тысяч человек оказались под угрозой затопления. В провинции Янган разлилась река Чанчжин, там в ловушке оказались 150 человек.

https://ria.ru/20240628/kndr-1956203612.html

https://ria.ru/20240722/kndr-1961267159.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, владимир путин, россия