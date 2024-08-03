https://ria.ru/20240803/soboleznovaniya-1963861877.html
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР - РИА Новости, 03.08.2024
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР
Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-западе... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:55
2024-08-03T14:55
2024-08-03T15:45
в мире
ким чен ын
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-западе республики."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования. <…> Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку", — отметил российский лидер.Он попросил также передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял родных и близких из-за стихии."Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики", — говорится в телеграмме.Мощные ливни обрушились на северо-западные провинции КНДР в конце июля. В провинции Пхёнан-Пукто вышла из берегов река Амнок, из-за чего более пяти тысяч человек оказались под угрозой затопления. В провинции Янган разлилась река Чанчжин, там в ловушке оказались 150 человек.
https://ria.ru/20240628/kndr-1956203612.html
https://ria.ru/20240722/kndr-1961267159.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, владимир путин, россия
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений на северо-западе КНДР