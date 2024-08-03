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Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР - РИА Новости, 03.08.2024
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14:55 03.08.2024 (обновлено: 15:45 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/soboleznovaniya-1963861877.html
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР - РИА Новости, 03.08.2024
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР
Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-западе... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:55
2024-08-03T15:45
в мире
ким чен ын
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-западе республики.&quot;Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования. &lt;…&gt; Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку&quot;, — отметил российский лидер.Он попросил также передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял родных и близких из-за стихии."Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики", — говорится в телеграмме.Мощные ливни обрушились на северо-западные провинции КНДР в конце июля. В провинции Пхёнан-Пукто вышла из берегов река Амнок, из-за чего более пяти тысяч человек оказались под угрозой затопления. В провинции Янган разлилась река Чанчжин, там в ловушке оказались 150 человек.
https://ria.ru/20240628/kndr-1956203612.html
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в мире, ким чен ын, владимир путин, россия
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений в КНДР

Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования после наводнений на северо-западе КНДР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-западе республики.
«

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите глубокие соболезнования. <…> Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку", — отметил российский лидер.

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Он попросил также передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял родных и близких из-за стихии.
"Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики", — говорится в телеграмме.
Мощные ливни обрушились на северо-западные провинции КНДР в конце июля. В провинции Пхёнан-Пукто вышла из берегов река Амнок, из-за чего более пяти тысяч человек оказались под угрозой затопления. В провинции Янган разлилась река Чанчжин, там в ловушке оказались 150 человек.
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