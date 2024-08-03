https://ria.ru/20240803/smirnov-1963810370.html
ПВО продолжает работать в Курской области, сбиты шесть украинских БПЛА
ПВО продолжает работать в Курской области, сбиты шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
ПВО продолжает работать в Курской области, сбиты шесть украинских БПЛА
ПВО продолжает работать в Курской области, сбиты уже шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T04:15
2024-08-03T04:15
2024-08-03T04:18
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ПВО продолжает работать в Курской области, сбиты уже шесть украинских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу, в 23.01 по мск."В небе над Курской областью продолжает работать ПВО, уже сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа", - написал он.
https://ria.ru/20240803/gubernator-1963808047.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
ПВО продолжает работать в Курской области, сбиты шесть украинских БПЛА
Смирнов: ПВО продолжает работать в Курской области, сбиты шесть украинских БПЛА