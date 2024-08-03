СМИ: удар Израиля по Бейруту может вызвать изменение стратегии "Хезболлы"
CBS: удар Израиля по Бейруту может вызвать изменение старой стратегии "Хезболлы"
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Последний израильский удар по южному пригороду Бейрута, столицы Ливана, может спровоцировать движение "Хезболлах" отойти от своей старой стратегии и начать атаковать не только приграничные зоны и военные объекты Израиля, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванного сотрудника постпредства Ирана при ООН.
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"До нынешнего момента "Хезболлах"... ограничивало свои действия приграничными... зонами, в первую очередь нанося удары по военным целям... Мы ожидаем, что в ответ (на удар Израиля по Бейруту - ред.) "Хезболллах" будет выбирать более обширные и глубокие цели, не ограничиваясь только военными объектами", - приводит телеканал слова сотрудника постпредства.
Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.