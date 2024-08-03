https://ria.ru/20240803/smi-1963810516.html

СМИ: удар Израиля по Бейруту может вызвать изменение стратегии "Хезболлы"

СМИ: удар Израиля по Бейруту может вызвать изменение стратегии "Хезболлы" - РИА Новости, 03.08.2024

СМИ: удар Израиля по Бейруту может вызвать изменение стратегии "Хезболлы"

Последний израильский удар по южному пригороду Бейрута, столицы Ливана, может спровоцировать движение "Хезболлах" отойти от своей старой стратегии и начать... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T04:27

2024-08-03T04:27

2024-08-03T04:27

в мире

израиль

бейрут

ливан

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Последний израильский удар по южному пригороду Бейрута, столицы Ливана, может спровоцировать движение "Хезболлах" отойти от своей старой стратегии и начать атаковать не только приграничные зоны и военные объекты Израиля, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на неназванного сотрудника постпредства Ирана при ООН. "До нынешнего момента "Хезболлах"... ограничивало свои действия приграничными... зонами, в первую очередь нанося удары по военным целям... Мы ожидаем, что в ответ (на удар Израиля по Бейруту - ред.) "Хезболллах" будет выбирать более обширные и глубокие цели, не ограничиваясь только военными объектами", - приводит телеканал слова сотрудника постпредства. Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html

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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году