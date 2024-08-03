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В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада - РИА Новости, 03.08.2024
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17:45 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/sklad-1963881082.html
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада - РИА Новости, 03.08.2024
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада
Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:45
2024-08-03T17:45
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лондон
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских властей, якобы причастна Россия, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте полиции Лондона. В конце апреля пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK. "Еще двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности", - сказано в документе. Новыми фигурантами дела стали 22-летний Джаким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, обоим вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах, сообщает лондонская полиция. Помимо этого, Роузу также выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения, говорится в пресс-релизе. Таким образом общее число фигурантов, которым предъявили обвинения, достигло семи. Предварительное слушание в суде пройдет 4 октября. Рассмотрение дела по существу начнется в июне 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. В конце апреля посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы "враждебной деятельности" России. Российский дипломат указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране.
https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960768002.html
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андрей келин, россия, лондон, в мире, украина
Андрей Келин, Россия, Лондон, В мире, Украина
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада

В Британии 2 человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада в Лондоне

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских властей, якобы причастна Россия, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте полиции Лондона.
В конце апреля пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK.
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"Еще двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности", - сказано в документе.
Новыми фигурантами дела стали 22-летний Джаким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, обоим вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах, сообщает лондонская полиция. Помимо этого, Роузу также выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения, говорится в пресс-релизе.
Таким образом общее число фигурантов, которым предъявили обвинения, достигло семи. Предварительное слушание в суде пройдет 4 октября. Рассмотрение дела по существу начнется в июне 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.
В конце апреля посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы "враждебной деятельности" России. Российский дипломат указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране.
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