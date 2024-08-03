https://ria.ru/20240803/sklad-1963881082.html

В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада

В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада - РИА Новости, 03.08.2024

В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада

Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:45

2024-08-03T17:45

2024-08-03T17:45

андрей келин

россия

лондон

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских властей, якобы причастна Россия, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте полиции Лондона. В конце апреля пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK. "Еще двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности", - сказано в документе. Новыми фигурантами дела стали 22-летний Джаким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, обоим вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах, сообщает лондонская полиция. Помимо этого, Роузу также выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения, говорится в пресс-релизе. Таким образом общее число фигурантов, которым предъявили обвинения, достигло семи. Предварительное слушание в суде пройдет 4 октября. Рассмотрение дела по существу начнется в июне 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. В конце апреля посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы "враждебной деятельности" России. Российский дипломат указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране.

https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960768002.html

россия

лондон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей келин, россия, лондон, в мире, украина