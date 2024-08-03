https://ria.ru/20240803/sklad-1963881082.html
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада - РИА Новости, 03.08.2024
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада
Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T17:45
2024-08-03T17:45
2024-08-03T17:45
андрей келин
россия
лондон
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских властей, якобы причастна Россия, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте полиции Лондона. В конце апреля пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK. "Еще двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности", - сказано в документе. Новыми фигурантами дела стали 22-летний Джаким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, обоим вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах, сообщает лондонская полиция. Помимо этого, Роузу также выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения, говорится в пресс-релизе. Таким образом общее число фигурантов, которым предъявили обвинения, достигло семи. Предварительное слушание в суде пройдет 4 октября. Рассмотрение дела по существу начнется в июне 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. В конце апреля посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы "враждебной деятельности" России. Российский дипломат указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране.
https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960768002.html
россия
лондон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_6a3ecd7d76d626f5b4850270e07b48f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей келин, россия, лондон, в мире, украина
Андрей Келин, Россия, Лондон, В мире, Украина
В Британии двух человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада
В Британии 2 человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада в Лондоне
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Еще двум людям были предъявлены обвинения в Британии по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, к которому, по заявлению британских властей, якобы причастна Россия, говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте полиции Лондона.
В конце апреля пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK.
"Еще двум людям были предъявлены обвинения в связи с расследованием предполагаемых нарушений закона о национальной безопасности", - сказано в документе.
Новыми фигурантами дела стали 22-летний Джаким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, обоим вменяют поджог при отягчающих обстоятельствах, сообщает лондонская полиция. Помимо этого, Роузу также выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия с целью нападения, говорится в пресс-релизе.
Таким образом общее число фигурантов, которым предъявили обвинения, достигло семи. Предварительное слушание в суде пройдет 4 октября. Рассмотрение дела по существу начнется в июне 2025 года в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.
В конце апреля посол РФ в Лондоне Андрей Келин
был вызван в британский МИД из-за якобы "враждебной деятельности" России. Российский дипломат указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране.