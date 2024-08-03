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Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась из ЕС
Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась из ЕС - РИА Новости, 03.08.2024
Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась из ЕС
Остановку Украиной транзита нефти из России координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T20:33
2024-08-03T20:33
2024-08-03T22:11
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БУДАПЕШТ, 3 авг — РИА Новости. Остановку Украиной транзита нефти из России координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фестивале, организованном Колледжем Матьяша Корвина."События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя", — сказал он.На уточняющий вопрос ведущего, считает ли дипломат, что кто-то в Евросоюзе велел Украине запретить транзит российский нефти, Сийярто ответил утвердительно.По его мнению, Брюссель не мог смириться с тем, что Будапешт, несмотря на давление, не сдается и продолжает политику по установлению мира."ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", — отметил министр. Остановка Украиной транзита российской нефтиВ середине июля Венгрия сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Словакии, уточнив, что причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.На минувшей неделе Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий киевских властей. Как указал Сийярто, если им не удастся добиться необходимого результата, то начнется юридический процесс в арбитражном суде.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".
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россия, украина, бельгия, в мире, брюссель, венгрия, петер сийярто, евросоюз, лукойл, денис шмыгаль
Россия, Украина, Бельгия, В мире, Брюссель, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, ЛУКОЙЛ, Денис Шмыгаль
Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась из ЕС
Сийярто: остановка транзита российской нефти через Украину координировалась в ЕС
БУДАПЕШТ, 3 авг — РИА Новости. Остановку Украиной транзита нефти из России координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фестивале, организованном Колледжем Матьяша Корвина.
"События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя", — сказал он.
На уточняющий вопрос ведущего, считает ли дипломат, что кто-то в Евросоюзе велел Украине запретить транзит российский нефти, Сийярто ответил утвердительно.
По его мнению, Брюссель не мог смириться с тем, что Будапешт, несмотря на давление, не сдается и продолжает политику по установлению мира.
"ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", — отметил министр.
Остановка Украиной транзита российской нефти
В середине июля Венгрия сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла
" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Словакии
, уточнив, что причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
На минувшей неделе Словакия и Венгрия
обратились в Еврокомиссию
из-за действий киевских властей. Как указал Сийярто, если им не удастся добиться необходимого результата, то начнется юридический процесс в арбитражном суде.
Ранее глава МИД Венгрии указывал, что Будапешт не торопится замещать "Лукойл", поскольку "завтра Украина может сделать то же самое с другой компанией", поэтому, по его мнению, необходимо решить проблему принципиально. Он также отмечал, что на долю российского поставщика приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45 процентов словацкого.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
, в свою очередь, заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".