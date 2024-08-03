https://ria.ru/20240803/siyyarto-1963904551.html

Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась из ЕС

Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась из ЕС - РИА Новости, 03.08.2024

Сийярто: остановка транзита нефти через Украину координировалась из ЕС

Остановку Украиной транзита нефти из России координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T20:33

2024-08-03T20:33

2024-08-03T22:11

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 3 авг — РИА Новости. Остановку Украиной транзита нефти из России координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фестивале, организованном Колледжем Матьяша Корвина."События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя", — сказал он.На уточняющий вопрос ведущего, считает ли дипломат, что кто-то в Евросоюзе велел Украине запретить транзит российский нефти, Сийярто ответил утвердительно.По его мнению, Брюссель не мог смириться с тем, что Будапешт, несмотря на давление, не сдается и продолжает политику по установлению мира."ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", — отметил министр. Остановка Украиной транзита российской нефтиВ середине июля Венгрия сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Такое же заявление сделали и в Словакии, уточнив, что причина — внесение российской компании в украинский санкционный список.На минувшей неделе Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий киевских властей. Как указал Сийярто, если им не удастся добиться необходимого результата, то начнется юридический процесс в арбитражном суде.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что киевские власти не будут восстанавливать транзит и имеют "полное понимание Брюсселя в этом вопросе".

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https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html

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https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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