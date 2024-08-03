https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html

В России за два месяца лета утонули более 1170 человек

В России за два месяца лета утонули более 1170 человек - РИА Новости, 03.08.2024

В России за два месяца лета утонули более 1170 человек

За два месяца лета в России утонули более тысячи человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T06:59

2024-08-03T06:59

2024-08-03T12:02

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За два месяца лета в России утонули более тысячи человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков. "За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее", — сказал он.Глава МЧС отметил, что трагедии происходят обычно в местах стихийного купания: там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора и рельеф его неизвестен.Почти полтысячи человек, в том числе 125 детей, удалось спасти, добавил министр. Всего в МЧС России работают порядка 800 водолазов, заключил он.

https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html

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2024

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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)