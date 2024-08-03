https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек - РИА Новости, 03.08.2024
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек
За два месяца лета в России утонули более тысячи человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:59
2024-08-03T06:59
2024-08-03T12:02
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742417061_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_81e5660cfa005b05d9fdf8a00c2be361.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За два месяца лета в России утонули более тысячи человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков. "За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее", — сказал он.Глава МЧС отметил, что трагедии происходят обычно в местах стихийного купания: там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора и рельеф его неизвестен.Почти полтысячи человек, в том числе 125 детей, удалось спасти, добавил министр. Всего в МЧС России работают порядка 800 водолазов, заключил он.
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742417061_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e658a05d83bf6f8c8e3fead0b9c78517.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек
Куренков: за два месяца лета утонули более 1170 человек, включая 275 детей