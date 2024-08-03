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В России за два месяца лета утонули более 1170 человек - РИА Новости, 03.08.2024
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06:59 03.08.2024 (обновлено: 12:02 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/rossija-1963815133.html
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек - РИА Новости, 03.08.2024
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек
За два месяца лета в России утонули более тысячи человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:59
2024-08-03T12:02
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За два месяца лета в России утонули более тысячи человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков. &quot;За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее&quot;, — сказал он.Глава МЧС отметил, что трагедии происходят обычно в местах стихийного купания: там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора и рельеф его неизвестен.Почти полтысячи человек, в том числе 125 детей, удалось спасти, добавил министр. Всего в МЧС России работают порядка 800 водолазов, заключил он.
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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за два месяца лета утонули более 1170 человек

Куренков: за два месяца лета утонули более 1170 человек, включая 275 детей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За два месяца лета в России утонули более тысячи человек, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
«

"За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее", — сказал он.

Глава МЧС отметил, что трагедии происходят обычно в местах стихийного купания: там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора и рельеф его неизвестен.
Почти полтысячи человек, в том числе 125 детей, удалось спасти, добавил министр. Всего в МЧС России работают порядка 800 водолазов, заключил он.
Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
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Александр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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