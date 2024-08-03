Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/rada-1963864747.html
В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов
В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов - РИА Новости, 03.08.2024
В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов
Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал в своем Telegram-канале повальное переименование топонимов, отметив, что это превращает Украину в страну... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:17
2024-08-03T15:17
украина
россия
одесса
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878144357_0:238:2134:1438_1920x0_80_0_0_12c00ba341047cd7de3ea2481ac6dc30.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал в своем Telegram-канале повальное переименование топонимов, отметив, что это превращает Украину в страну неизвестных улиц и потерянных смыслов.&quot;Ильф и Петров (название улицы, которую собираются переименовать – ред.) уходят из Одессы, вышли из города, идут пешком, Бабель догоняет прихрамывая, машет рукой, подождите, спотыкается на бегу. Куда-то идут колоннами тени давно мёртвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов&quot;, - написал Бужанский.Закон Украины "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240124/pavlodar-1923101746.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878144357_113:0:2134:1516_1920x0_80_0_0_673cd1a6b3fa56599af9a1b7b6a335f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, одесса, верховная рада украины
Украина, Россия, Одесса, Верховная Рада Украины
В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов

Депутат: переименование топонимов превращает Украину в страну потерянных смыслов

Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины
Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал в своем Telegram-канале повальное переименование топонимов, отметив, что это превращает Украину в страну неизвестных улиц и потерянных смыслов.
«

"Ильф и Петров (название улицы, которую собираются переименовать – ред.) уходят из Одессы, вышли из города, идут пешком, Бабель догоняет прихрамывая, машет рукой, подождите, спотыкается на бегу. Куда-то идут колоннами тени давно мёртвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", - написал Бужанский.

Закон Украины "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Власти украинского Павлограда отказались переименовывать город
24 января, 00:00
 
УкраинаРоссияОдессаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала