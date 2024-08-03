В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов
Депутат: переименование топонимов превращает Украину в страну потерянных смыслов
Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины
Демонтаж памятника воинам советской армии во Львовской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал в своем Telegram-канале повальное переименование топонимов, отметив, что это превращает Украину в страну неизвестных улиц и потерянных смыслов.
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"Ильф и Петров (название улицы, которую собираются переименовать – ред.) уходят из Одессы, вышли из города, идут пешком, Бабель догоняет прихрамывая, машет рукой, подождите, спотыкается на бегу. Куда-то идут колоннами тени давно мёртвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", - написал Бужанский.
Закон Украины "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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