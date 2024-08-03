https://ria.ru/20240803/rada-1963864747.html

В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов

В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов - РИА Новости, 03.08.2024

В Раде назвали Украину страной потерянных смыслов

Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал в своем Telegram-канале повальное переименование топонимов, отметив, что это превращает Украину в страну... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:17

2024-08-03T15:17

2024-08-03T15:17

украина

россия

одесса

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал в своем Telegram-канале повальное переименование топонимов, отметив, что это превращает Украину в страну неизвестных улиц и потерянных смыслов."Ильф и Петров (название улицы, которую собираются переименовать – ред.) уходят из Одессы, вышли из города, идут пешком, Бабель догоняет прихрамывая, машет рукой, подождите, спотыкается на бегу. Куда-то идут колоннами тени давно мёртвых солдат, полк за полком уходя с табличек домов, оставляя их голыми и беззащитными. Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов", - написал Бужанский.Закон Украины "о деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240124/pavlodar-1923101746.html

украина

россия

одесса

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украина, россия, одесса, верховная рада украины