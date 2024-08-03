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"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 03.08.2024
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19:24 03.08.2024 (обновлено: 20:08 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/putin-1963892941.html
"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине
"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 03.08.2024
"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине
Президент России Владимир Путин успешно преодолел западные санкции, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T19:24
2024-08-03T20:08
технологии
россия
владимир путин
сша
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин успешно преодолел западные санкции, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они достаточно хорошо справились с санкциями. &lt;…&gt; Это успех: Путин преодолел все санкции", — отметил он.По словам бывшего военного, западные меры против России изначально были обречены на провал. В результате они потерпели неудачу, а реально пострадали от них европейцы во главе с Германией, пояснил Шаффер."Так что на данный момент у русских нет стимула менять траекторию своей деятельности", — резюмировал разведчик в отставке.В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки".Ранее в понедельник газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей написала, что Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место. Издание приводит данные за 2022 год. Москва поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства. Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.
https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963867474.html
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технологии, россия, владимир путин, сша, германия, санкции в отношении россии
Технологии, Россия, Владимир Путин, США, Германия, Санкции в отношении России
"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине

Шаффер: Путин преодолел все антироссийские санкции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин успешно преодолел западные санкции, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они достаточно хорошо справились с санкциями. <…> Это успех: Путин преодолел все санкции", — отметил он.
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По словам бывшего военного, западные меры против России изначально были обречены на провал. В результате они потерпели неудачу, а реально пострадали от них европейцы во главе с Германией, пояснил Шаффер.
"Так что на данный момент у русских нет стимула менять траекторию своей деятельности", — резюмировал разведчик в отставке.
В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки".
Ранее в понедельник газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей написала, что Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место. Издание приводит данные за 2022 год. Москва поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства. Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.
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