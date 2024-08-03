https://ria.ru/20240803/putin-1963892941.html

"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине

"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 03.08.2024

"Это успех". В США неожиданно высказались о Путине

Президент России Владимир Путин успешно преодолел западные санкции, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T19:24

2024-08-03T19:24

2024-08-03T20:08

технологии

россия

владимир путин

сша

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин успешно преодолел западные санкции, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они достаточно хорошо справились с санкциями. <…> Это успех: Путин преодолел все санкции", — отметил он.По словам бывшего военного, западные меры против России изначально были обречены на провал. В результате они потерпели неудачу, а реально пострадали от них европейцы во главе с Германией, пояснил Шаффер."Так что на данный момент у русских нет стимула менять траекторию своей деятельности", — резюмировал разведчик в отставке.В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки".Ранее в понедельник газета Times со ссылкой на данные организации Make UK, объединяющей британских производителей написала, что Великобритания выбыла из десятки ведущих промышленных стран, тогда как Россия заняла в ней восьмое место. Издание приводит данные за 2022 год. Москва поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства. Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония.

https://ria.ru/20240803/spetsoperatsiya-1963867474.html

https://ria.ru/20240730/velikobritaniya-1962801162.html

россия

сша

германия

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технологии, россия, владимир путин, сша, германия, санкции в отношении россии