Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия
Бывшая жена Тимура Иванова Светлана вышла из совместного семейного предприятия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшая жена экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании "Кристалл Девелопмент", выяснило РИА Новости на основе данных системы "БИР-Аналитик" и налоговой.
Светлана Иванова числилась одним из учредителей "Кристалл Девелопмент". Согласно данным системы, ее доля с 25 июля 2012 по 29 июля 2024 года составляла 27,5 процента. Основным видом деятельности компании называется производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов.
По данным "БИР-Аналитик", сейчас у "Кристалл Девелопмент" только один учредитель — Вадим Иванов, который с 2004 года занимает пост гендиректора. Это отец бывшего замминистра.
По данным ЕГРЮЛ, изменение сведений о юридическом лице зафиксировано 27 июля 2024 года.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.