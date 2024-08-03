https://ria.ru/20240803/predpriyatie-1963842270.html

Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия

Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия - РИА Новости, 03.08.2024

Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия

Бывшая жена экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании "Кристалл Девелопмент", выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:59

2024-08-03T11:59

2024-08-03T12:59

происшествия

тимур иванов

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшая жена экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании "Кристалл Девелопмент", выяснило РИА Новости на основе данных системы "БИР-Аналитик" и налоговой. Светлана Иванова числилась одним из учредителей "Кристалл Девелопмент". Согласно данным системы, ее доля с 25 июля 2012 по 29 июля 2024 года составляла 27,5 процента. Основным видом деятельности компании называется производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов. По данным "БИР-Аналитик", сейчас у "Кристалл Девелопмент" только один учредитель — Вадим Иванов, который с 2004 года занимает пост гендиректора. Это отец бывшего замминистра.По данным ЕГРЮЛ, изменение сведений о юридическом лице зафиксировано 27 июля 2024 года. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.

https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html

https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов