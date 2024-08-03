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Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия - РИА Новости, 03.08.2024
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11:59 03.08.2024 (обновлено: 12:59 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/predpriyatie-1963842270.html
Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия
Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия - РИА Новости, 03.08.2024
Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия
Бывшая жена экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании "Кристалл Девелопмент", выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:59
2024-08-03T12:59
происшествия
тимур иванов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшая жена экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании "Кристалл Девелопмент", выяснило РИА Новости на основе данных системы "БИР-Аналитик" и налоговой. Светлана Иванова числилась одним из учредителей "Кристалл Девелопмент". Согласно данным системы, ее доля с 25 июля 2012 по 29 июля 2024 года составляла 27,5 процента. Основным видом деятельности компании называется производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов. По данным "БИР-Аналитик", сейчас у "Кристалл Девелопмент" только один учредитель — Вадим Иванов, который с 2004 года занимает пост гендиректора. Это отец бывшего замминистра.По данным ЕГРЮЛ, изменение сведений о юридическом лице зафиксировано 27 июля 2024 года. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html
https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html
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происшествия, тимур иванов
Происшествия, Тимур Иванов
Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова вышла из семейного предприятия

Бывшая жена Тимура Иванова Светлана вышла из совместного семейного предприятия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывшая жена экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании "Кристалл Девелопмент", выяснило РИА Новости на основе данных системы "БИР-Аналитик" и налоговой.
Светлана Иванова числилась одним из учредителей "Кристалл Девелопмент". Согласно данным системы, ее доля с 25 июля 2012 по 29 июля 2024 года составляла 27,5 процента. Основным видом деятельности компании называется производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов.
Мария Китаева - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц
23 мая, 06:07
По данным "БИР-Аналитик", сейчас у "Кристалл Девелопмент" только один учредитель — Вадим Иванов, который с 2004 года занимает пост гендиректора. Это отец бывшего замминистра.
По данным ЕГРЮЛ, изменение сведений о юридическом лице зафиксировано 27 июля 2024 года.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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