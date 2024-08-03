https://ria.ru/20240803/pozhar-1963845511.html
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА
Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:28
2024-08-03T12:28
2024-08-03T12:38
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963844983_0:213:756:638_1920x0_80_0_0_9c7363e56cf8ea47b510084ac0d34274.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин в Telegram-канале."Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован", - написал он.Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА.По данным Савина, шесть беспилотников повредили емкости с топливом, которые потом загорелись.
https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963844983_0:143:756:709_1920x0_80_0_0_556a1d1735d63d588c7f04e28d1d255f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА
В Каменском районе Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА