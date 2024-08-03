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В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА

В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024

В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА

Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:28

2024-08-03T12:28

2024-08-03T12:38

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин в Telegram-канале."Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован", - написал он.Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА.По данным Савина, шесть беспилотников повредили емкости с топливом, которые потом загорелись.

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия