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В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
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12:28 03.08.2024 (обновлено: 12:38 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/pozhar-1963845511.html
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА
Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:28
2024-08-03T12:38
специальная военная операция на украине
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин в Telegram-канале."Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован", - написал он.Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА.По данным Савина, шесть беспилотников повредили емкости с топливом, которые потом загорелись.
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ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА

В Каменском районе Ростовской области потушили пожар на складе после атаки БПЛА

© СоцсетиАвтомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Морозовском районе Ростовской области. Кадр видео
Автомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Морозовском районе Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Соцсети
Автомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Морозовском районе Ростовской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин в Telegram-канале.
«
"Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован", - написал он.
Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА.
По данным Савина, шесть беспилотников повредили емкости с топливом, которые потом загорелись.
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